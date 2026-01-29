草莓要放常溫或冷藏？水果行老闆揭正解

一名男子買了兩籃草莓，上網詢問保存方法，引來水果行與甜點店老闆分享技巧，水果行教用報紙整籃包好，套上塑膠袋放冰箱；甜點店則建議在保鮮盒內鋪廚房紙巾，草莓蒂頭朝下放好後蓋上，放冷藏可維持鮮度；另無毒教母譚敦慈也提供清洗秘訣，先拔除葉子，用清水沖洗10分鐘，瀝乾後切除蒂頭即可食用，切勿使用蔬果清潔劑或加鹽、小蘇打、醋，以免殘留農藥。

原PO昨（28）日於Threads發文表示，買了兩籃草莓，不確定該放常溫，還是冰箱冷藏，「若放常溫可以放幾天呢？」

貼文曝光後，有家裡經營水果行的網友建議，可先用報紙將整個草莓籃包好，再用大塑膠袋套住並綁緊，放入冰箱冷藏，強調草莓放冰箱前不需清洗，因為碰水後容易加速腐爛。

另有甜點店老闆說，可在保鮮盒內鋪一層廚房紙巾，將草莓蒂頭朝下一顆顆放好，避免堆疊，再在上方鋪一張紙巾後蓋上盒蓋，放入冰箱冷藏，就能維持草莓的新鮮度。

至於清洗草莓方式，無毒教母譚敦慈曾在臉書指出，草莓嬌貴，若清洗方式不當容易受傷，影響口感與保存，建議洗草莓前先輕輕拔除葉子，但不要傷到蒂頭，接著將草莓放入蓄水的盆中輕輕沖洗，再換水重複沖洗，最後用流動清水沖洗約10分鐘。

譚敦慈說，沖水時草莓會浮起，可在水盆上方蓋盤子並留一些空隙注水，避免草莓掉出，時間到後撈起，切除蒂頭即可食用，不建議用蔬果清潔劑，因現有研究顯示去除農藥最有效的方法就是用水，不需加鹽、小蘇打或醋清洗，否則可能會殘留農藥。

