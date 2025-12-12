「草莓鮮奶油蛋糕」狂掃社群！ 師承名廚、Masako手作甜點：復刻家的甜蜜

Masako的甜點工作室已成立第六年，這是她送給自己的10年大禮，希望透過手作蛋糕能帶給顧客幸福。李政龍攝



2025年行至最後，聖誕節、跨年過節的儀式感成為人們犒賞自己一年努力生活的一種形式，其中，最不可替代的是漂亮美味的鮮奶油蛋糕。在台北市內湖民權東路圓環附近的住宅區一樓，每到上午，飄散一股隱隱的烘焙甜香味，那是台日混血兒Masako在施展魔法，為預訂客人們製作一顆顆鮮奶油蛋糕，在草莓、哈密瓜、麝香葡萄各個嬌豔明亮的水果襯托下，蛋糕入口乳香濃郁，尾韻細緻高雅，搭紅酒、紅烏龍茶皆好。

Masako日法手作甜點開店邁入第6年，剛好搭上台北預訂制蛋糕專門店的第一波風潮，而一個非烘焙科班出生的上班族，為何能擄獲台北市場呢？

Masako在日本神戶長大，由於當地港口商業影響，西化早，她從小就在西式甜點中長大，家裡下午茶餐桌上很常見布丁、泡芙、餅乾、小蛋糕等等點心，每每想到都是甜蜜的味道。她也說，聖誕節或生日時，家裡也會準備整模蛋糕一起享用，「對我來說整模蛋糕代表一家人團聚，給我一種特別的情感價值。」

Masako做蛋糕不假他人之手，每天很早就進工作室忙碌。李政龍攝

她也分享，記得小學期間開始，情人節、聖誕節等節日自己也會親自動手烤餅乾分送給朋友，對手作烘焙並不陌生。後來她在台日兩國往返念書和工作，大約27歲時，她決定拾起當甜點師的心願，裸辭工作，進甜點名店御影高杉學習，從基層一路做到副主廚，習得日本名師的技藝與職人精神。

感念日本名師領路 入行10年決心開業

Masako語帶感恩地說，後來結婚在台定居，到進口原物料食品公司擔任甜點技師，由於懂日文的緣故，當時也成為台灣、日本交流的橋樑，引介日本多位一線主廚來台互動講習，帶主廚們走訪台灣各地找尋特別的風味，「像是荔枝、茶，和日本截然不同，他們非常喜歡，」而自己也因為這些歷程，更深化身為一名甜點師的認知。

Masako解釋，她十分喜歡日本國寶級甜點師杉野英實，這一名70多歲的主廚雖做漂亮精緻的法式蛋糕，但堅決每款蛋糕不超過3種風味組成，回歸純粹，而他的蛋糕店直到近日被收回才決定歇業。Masako說，她一向佩服高杉良、杉野英實等主廚的精神，在進入職業甜點師行業10年後，她決定成立自己的甜點店。

Masako鍾愛栗子，製作蒙布朗很快樂。李政龍攝

至於為何要經營預訂制甜點店？其實最現實地就是考量經營成本，一間甜點店的人力配置、飲品、器皿、環境、服務、原物料等，很考驗成本、流程設計控管，要做到完美，她便無法親手做好每一顆蛋糕，所以她決定開一間「烘焙課程」加上「預訂制蛋糕」的甜點店，「我很希望我的客人拿到當日現做的蛋糕，而且我不想妥協很多細節，所以我會親自做，不會把基本功（譬如烤海綿蛋糕、熬果醬等等）外包給別人做。」

而她如何注重製作細節？她舉例，除了選用冷藏有機蛋、日清麵粉等原物料，工作檯上的天花板掛置一排燈，燈與工作檯距離超過2公尺，「我在做鮮奶油的時候不會開燈，因為鮮奶油很怕熱，我怕變質。」此外，蛋糕所需的水果、原物料會親自挑選確保品質，而且即便如此，她仍每天都在思考如何做會更好，「我不想把事情做到位而已，而是要改變，不要讓自己停留在原地」，就像她曾嘗試把哈密瓜打成果汁，代替糖水刷海綿蛋糕，更提升蛋糕整體風味。

Masako開朗笑說，經營甜點店這幾年已有許多熟客，訂單穩定，有時凌晨五、六點就得進工作室做蛋糕，希望能在中午前趕完，好讓客人能順利取貨，「做蛋糕最快樂的是客人稱讚好吃，有客人在孩子彌月、周歲的時候都訂我的蛋糕，我覺得很有意義。」

親推4款超人氣蛋糕 生乳捲、蒙布朗成得意之作

伯爵玫瑰生乳捲

Masako非常喜歡伯爵玫瑰生乳捲，她的玫瑰鮮奶油細緻高雅，是這款蛋糕最亮眼的角色，十分討喜。李政龍攝

Masako的伯爵玫瑰生乳捲極有聖誕節氣氛，在棕色輕柔、濕度適中的海綿蛋糕中，伯爵茶的柑橘更凸顯玫瑰鮮奶油的清雅，新鮮草莓也為此更有存在感，整體口感極協調。

玫瑰入甜點講求的是不能呈現妖豔的香氣感，破壞蛋糕應有的風采，因此如何能做出不嗆香雅卻有存在感的玫瑰鮮奶油，可成為顧客衡量主廚功力的標準之一。

水果生乳捲

冬季的水果生乳捲有草莓、麝香葡萄、哈密瓜擔任主角，與鮮奶油相互輝映。李政龍攝

Masako的水果生乳捲為何突出？海綿蛋糕的本體，彈性、柔軟，搭上鮮奶油時濕潤度須適中，否則容易塌軟，入口成團就不好吃了，因此，最基本的海綿蛋糕就能考驗甜點師是否能精準掌握原料比例。

Masako說明，她的蛋糕都是減糖版本，若水果夠甜夠有個性，她會酌量降低甜度，好平衡生乳捲整體味道水果，生乳捲也會依季節變換水果主角，譬如現在是冬季，草莓、哈密瓜、麝香葡萄成主角，是一款老少皆宜，適合家人聚餐的飯後甜點。

草莓鮮奶油蛋糕

草莓鮮奶油蛋糕運用許多小巧思，上層的玫瑰鮮奶油增添味覺層次，很適合聚餐享用。李政龍攝

每到冬季，每間名店的草莓鮮奶油蛋糕佔據社群甜點版面，Masako表示，這款蛋糕可說是自己小時候的情懷，奶香濃郁，又能入口即化，殘留在口中的香氣不膩且久久不散，是一款吃了心情相當滿足的蛋糕。

她也不藏私地說，草莓鮮奶油蛋糕有黃金比例，高杉主廚就曾說最完美的比例便是蛋糕：奶油：草莓＝1：1：1，直徑大約是6.5公分的方形草莓蛋糕（側面未塗鮮奶油）為最佳。

手掌上的白朗峰

手掌上的白朗峰，份量十足，是一般蒙布朗的1.5倍大，切剖面會有驚喜。李政龍攝

白朗峰在甜點中指的便是蒙布朗，秋季的栗子塔。

Masako表示，她在台灣找不到比自己華麗的蒙布朗，底座的杏仁餡加入蛋白霜和伯爵茶葉，整體變得輕盈；加了萊姆酒的栗子，切碎後捲入栗子醬中，增添豐富口感；上層的可可粉與糖粉，則代表泥土和白雪。

她開心笑說，她想用蒙布朗致敬高杉主廚，師傅實在教會她許多，而且，自己本身就是栗子的愛好者，「我每次去其他甜點店也會買蒙布朗，它成為我認識甜點店的指標。」

Ｍasako日法手作甜點

預約網址：https://reurl.cc/nlmoxd

地址：臺北市內湖區民權東路六段180巷48號1樓

