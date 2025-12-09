「草莓鳳梨蝦球」竟沒草莓？ 店家冷回：你們又沒問

苗栗草莓季開跑，卻有民眾抱怨到南庄一間客家餐廳用餐時，點了草莓鳳梨蝦球，一份要價500元。（圖／東森新聞）





苗栗草莓季開跑，卻有民眾抱怨到南庄一間客家餐廳用餐時，點了草莓鳳梨蝦球，一份要價500元，端上桌卻完全沒有草莓。詢問店家時，員工竟回應「你們又沒問」，讓民眾相當傻眼，質疑餐點「圖文不符」卻維持原價。消息曝光後引發大量討論，店家緊急道歉並說明原因。

民眾原先想品嚐季節限定料理，點餐前還特地上網查看菜色照片，看到蝦球上擺著整顆草莓，因此滿心期待。但實際送上桌時，盤中只有鳳梨蝦球，完全沒有草莓。當時同行七大六小共十三人，每份五百元的價格不低，卻與菜名不符，引發不滿。

當事民眾表示，詢問店家理由時，店員僅回應「你們又沒問」，語氣敷衍，讓他們認為既然菜名寫的是草莓鳳梨蝦球，就應該附上草莓。民眾把照片與經過PO網後，引來許多留言痛批餐廳不應「拿掉主要食材還賣原價」。

面對批評，店家老闆娘出面致歉，承認員工沒有事先告知，也坦言當天的擺盤「實在不夠理想」。她鞠躬道歉，強調自己並非刻意欺騙，並解釋草莓仍在成熟期，因此暫時無法提供。

老闆娘表示，自家有無毒草莓園，過去每年草莓季都會使用自家栽種的草莓入菜，只是今年草莓剛結果尚未成熟，加上員工未先向客人說明，才會引發誤會。

老闆娘情緒激動表示，風波擴大後，家人甚至遭到網路霸凌。她透露女兒看到網路留言後哭到不行，反覆向她說已經誠心向客人解釋，卻仍被指控「詐騙」，讓全家壓力很大。

民眾則認為，既然菜名標示草莓鳳梨蝦球，若缺少主要食材，應調整價格或主動告知，而不是完全不說明就端上桌。尤其依目前草莓每斤六百到八百元的市場行情估算，一盤十顆中型草莓成本就要三到四百元，等於占了半盤餐點價值，卻以相同售價賣「無草莓版本」，讓人覺得花冤枉錢。

草莓尚未成熟可以理解，但缺乏告知加上員工回應態度引發爭議，使民眾對店家信任度大打折扣。餐廳承諾會加強教育訓練，也會在草莓尚未上市期間調整菜單標示，避免誤會再發生。

