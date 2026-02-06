草莓、莓果怎麼洗？ 正確清洗最安心！

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 資料來源／食藥署





草莓、藍莓等莓果，果實小、表皮薄，整顆可以放入口中食用，但建議避免將果柄部分吃到嘴裡。臺灣比較常見鮮食的莓果是草莓，草莓屬連續採收型的作物，表皮鮮嫩脆弱，除易受到病蟲侵害外，鳥類、螺等也都會造成草莓的損害，栽培時常需仰賴藥劑的保護，以確保品質及產量。再加上採收後禁不起碰撞、不耐貯放，因此食用前仔細清洗，是減少農藥殘留與確保食用安全非常重要的環節步驟。此外，草莓買回來最好在一兩天內就食用完畢，而且吃多少洗多少，更能維持草莓的新鮮與風味。

正確清洗與保存方法

顏瑞泓教授建議，清洗莓果可遵循「先沖洗、後去蒂」的原則：

先以較大水流重點沖洗果蒂部位與表面。 再將莓果放入清水中浸泡10～15 分鐘，每 3～5 分鐘換水一次，重複數次。 最後再去除果蒂，並以廚房紙巾吸乾水分後食用或保存。

若莓果果粒更細小，也可直接避開果蒂部分食用。另需特別注意，「鹽水或小蘇打水浸泡較乾淨」是錯誤迷思，以流動清水反覆沖洗即可。

莓果保存小技巧

顏瑞泓教授表示，莓果含水量高，容易腐敗發霉，建議保存方式如下：

清洗後儘早食用。

若需短期冷藏，可先吸乾水分，再以乾紙巾包覆或置於保鮮盒內冷藏。

若需較長期保存，可清洗、瀝乾後放入冷凍袋排氣封口冷凍，冷凍莓果適合用於果昔或烘焙，但不建議二次解凍與再冷凍，以免影響口感。

挑選新鮮莓果的小提醒

挑選莓果時，可從外觀與氣味判斷。新鮮草莓色澤鮮紅、果實飽滿、蒂頭翠綠且無滲水；藍莓、覆盆子則以果粒完整、不皺縮、無白色斑點為佳。購買時避免選擇散裝或標示不明的產品，並檢查盒底是否有果汁滲出，以免購得已開始腐壞的果實。另需注意，莓果一旦發霉，即使僅局部變質，也可能已擴散黴菌孢子，應整盒丟棄。





顏瑞泓教授最後提醒，草莓與莓果的美味來自於鮮度與天然甜味，想吃得健康又安心，應從選購新鮮果實做起，並落實正確清洗與妥善保存，才能兼顧美味與食用安全。





：食藥署－藥物食品安全週報第1063期



