「草莓、藍莓、姐姐你要愛我沒？」 攻城獅混血帥哥「撩姐片曝光」親吐不敢看回放

【李家穎／綜合報導】新竹御嵿攻城獅本週主題日不打美女啦啦隊牌，改推「風城男孩進化論」主題週，選出5位球員拍攝宣傳照與宣傳影片，當中第一年加入的混血新秀球員梁瀚，就被分到台詞「這是草莓、這是藍莓、姐姐你要愛我沒？」，肉麻情話也引起討論，他就分享自己拍攝時NG多次，甚至至今都不敢看影片跟留言。

攻城獅球團本週主打「風城男孩」型男視覺，安排5位不同類型的帥哥球員蕭順議、李啓瑋、蔡宸綱、德魯、梁瀚拍攝主視覺，除了照片外也拍攝情話影片，當中混血新秀球員梁瀚被分到的台詞，就引起不少球迷討論，他向《壹蘋新聞網》表示，影片曝光後不少朋友都會學來虧他。他也透露「這是草莓、這是藍莓、姐姐你要愛我沒？」的台詞成為他的噩夢，至今都不敢看影片跟留言，拍攝時也NG多次，讓他害羞崩潰到不行。

身為攻城獅的新秀球員，他也分享加入後，目前已經充分融入球隊，練球時也會和隊友互相激勵，有不解的地方都會馬上問教練，認為團隊氣氛相當好，他也會和同樣臺藝大畢業的同屆新秀球員喬納森，一起交換資訊、勉勵在職籃球場上奮鬥，爭取更多上場時間。

梁瀚分享自己的土味情話受到討論一事讓他相當害羞。李家穎攝

