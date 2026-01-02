草菅人命只為仲介費 移民署破獲非法仲介集團年撈500萬

【警政時報 記者趙靜姸／台北報導】移民署再度重拳出擊非法人力仲介！移民署北區事務大隊臺北市專勤隊於113年8月接獲線報，指出臺中市某民宅疑似長期容留非法外籍人士，並由專人專車深夜接送外出非法工作。專案小組歷經數月縝密蒐證，前後執行兩波掃蕩行動，一舉查獲非法仲介、非法雇主及非法工作外籍人士共43人，初估不法獲利高達新臺幣500萬元，全案經臺灣臺中地方檢察署偵辦起訴，臺灣臺中地方法院並於114年11月21日判處鄭姓主嫌有期徒刑4月定讞。

移民署專勤人員押解非法仲介集團成員到案。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

鎖定凌晨載運模式 當場攔車查獲13名逾期外僑

移民署指出，專勤隊接獲情資後，採取「以車追人」策略，長期跟蒐特定廂型車動向，發現該車輛固定於凌晨時段載運多名外籍人士外出工作，藉以規避查緝。經深入追查，確認幕後主嫌為國人鄭姓男子，實際操控非法仲介集團。鄭嫌除提供名下民宅集中容留非法外籍人士，並刻意選擇人車稀少時段派工。專案小組掌握其行動模式後，於凌晨鄭嫌駕車載運外籍人士外出工作時，當場攔查車輛，查獲13名逾期停留外僑，後續再於其名下其他民宅內查獲24名非法外籍人士，犯罪事證明確。

專案小組凌晨攔查載運非法外籍人士的廂型車。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

非法仲介集團累犯 年收仲介費高達500萬

移民署北區事務大隊臺北市專勤隊隊長黃玟晸指出，鄭嫌經營的非法人力派遣公司並非首次違法，過去即曾因違反就業服務法遭臺中市政府勞工局裁處新臺幣60萬元罰鍰，卻仍心存僥倖、持續違法牟利。調查顯示，該集團向旗下外籍人士收取每人每日新臺幣400元仲介費，粗估年不法所得高達500萬元。更令人髮指的是，鄭嫌為提高派工效率，經常於廂型車內違規超載10餘人，並於深夜高速行駛國道，罔顧乘車外籍人士生命安全，專案小組於跟監過程中亦面臨高度風險，對其唯利是圖、漠視人命的行徑予以嚴正譴責。

非法仲介以民宅容留多名非法外籍人士，現場擁擠。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

移民署籲守法 自行到案可減半罰鍰

黃玟晸強調，任何人不得非法聘僱外籍人士工作，違者依就業服務法規定，非法聘僱最高可處新臺幣75萬元罰鍰；非法仲介外籍人士工作最高可罰50萬元；若意圖營利，更可能面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣120萬元以下罰金。另為鼓勵逾期停居留外籍人士主動投案，《入出國及移民法》已增訂減免處罰機制，若於遭查獲前自行到案並配合相關規定，罰鍰得減輕二分之一。移民署將持續加強掃蕩非法仲介行為，溯源追查幕後雇主，全面維護社會治安與合法移工工作權益。

