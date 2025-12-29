草螟仔弄雞公 鬼打牆的戰爭思維

賴總統28日接受綠媒電視專訪，地點特別選在國防部軍備局生產製造中心第209廠，強調「投資國防就是投資和平」，展現其與眾不同的戰爭邏輯。翌日上午，解放軍東部戰區發動「正義使命-2025」圍台軍演，這場突襲、奇襲，正好是對賴清德戰爭思維的檢驗。

在專訪中，賴清德信誓旦旦指出，對岸因為「實力不夠」，過去幾十年來未越雷池一步。在主持人的推波助瀾下，賴清德也表明要提高台灣的「豪豬」力道，同時表態自己最大的使命，就是「不讓戰爭發生」。這番言論令人想起，賴清德選前在網路節目上聲稱，「我當總統兩岸發生戰爭的機率最低」。

由此可見，賴清德的安全思路非常簡單，即配合美國的戰略，將台灣打造為軍事火藥庫，不斷強化軍備，繼續充當美國冷戰時期的「不沉航母」角色。賴清德與美國政界的「勇武派」深信，中國大陸在軍事上不過是一隻「紙老虎」，美國在西太平洋依舊保有軍優，只要將背上布滿尖刺，對岸必會受到威懾，不敢輕易動武。

不過，美國軍方的評估透露，未來兩年美軍在西太平洋將面臨極大壓力，尤其在空軍方面，大陸將力壓美國。當解放軍3航母時代來臨，兩棲攻擊艦都達到準航母等級，美國艦隊卻連維修都成為問題，中美海軍實力對比亦可見一斑。

更關鍵的訊號在於，今年美國戰爭部的《中國軍力報告》不僅遲滯發布，篇幅甚至還是史上最短，說明了2025年確實是中國軍事科技爆發躍升的一年，美國方面想要粉飾太平或貶低對手，連如何下筆都成為一大難題。

一向以親美為傲，對美國言聽計從的賴清德，怎麼會沒有注意到《紐約時報》8日社論曝光的美國戰爭部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief），內容揭露美國恐怕已無力保台，因為大批先進武器在抵台之前就會被摧毀。軍事是政治的延伸，《紐約時報》專欄作家佛里曼上月已示警，「確信美國總統會支持台灣的日子，已一去不復返」。川普政府近期的戰略收縮，包括美國國務卿盧比歐對華態度「髮夾彎」，都印證了佛里曼的預示。

顯然賴清德的同溫層太厚，除了靠著與綠媒主持人一搭一唱、抱團取暖之外，決策團隊的訊息來源難道都是「神學家」？不管是豪豬還是刺蝟，最大的弱點都是腹部，一旦當政者陷入自說自話的鬼打牆狀態時，就怕夢遊般把台灣帶向戰場。

如今台灣的政治氛圍，與俄烏戰爭開打前的烏克蘭極其相似，相信有美國當靠山，加上一本「小橘書」，就能刀槍不入。幻想武裝自己「不讓戰爭發生」，就像是飲鴆止渴，草螟仔弄雞公。（作者為資深媒體人）