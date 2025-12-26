草間彌生億元南瓜不外借？屏東農科廠商反對與高雄換展朱銘

農業科技園區內的公共藝術、日本藝術家草間彌生創作的「我的未來坐在岩石上」，擬借展到高雄果嶺自然公園，並由高美館借展朱銘的太極系列到農科。（羅琦文攝）

高雄市果嶺自然公園開園後，遊客絡繹不絕，高市府近來有意向位於屏東縣長治鄉的農業部農業科技園區，商借園區內由日本藝術家草間彌生創作的公共藝術「我的未來坐在岩石上」，並以高美館典藏朱銘作品「太極系列拱門」到農科展出，但農科廠商有意見，不希望「鎮園之寶」離開。

農業科技園區籌備處在民國99年以1200萬元引進草間彌生大型作品，造型高5.2公尺的玻璃纖維材質南瓜，設置在龍騰樓標準廠房前，草間彌生取名為「我的未來坐在岩石上」，期待農科的繁榮與發展。10餘年來成為遊客們的朝聖景點，借位捧南瓜的角度成為攝影者的最愛，園區廠商及員工視為「鎮園之寶」，有人推估，10多年來恐怕增值到億元以上。

高雄市果嶺公園開園後，遊客絡繹不絕，近來高市府有意向農業部農業科技園區商借園區內的公共藝術，由日本藝術家草間彌生創作的「我的未來坐在岩石上」。（羅琦文攝）

農科園區管理中心主任謝勝信今日表示，與高雄市換展公共藝術的計畫，是高市文化局主動邀請，以互惠共好的精神換展，由農科借出「我的未來坐在岩石上」至高雄果嶺自然公園，高雄市則借出市立美術館典藏的朱銘作品到農科，搬運過程均由專業人士執行，計畫全程均有保險，預計互展展期在115年農曆年前至年底。

對於這項換展計畫，園區內廠商卻有不同意見，認為該作品是「鎮園之寶」，身價極為珍貴，不應輕易移地。還有廠商表示，已有私下串連行動，如果真的定案，不排除連署向農業部陳情。

廠商指出，南瓜造型作品和農業科技契合，送去曾是高爾夫球場的果嶺公園展出有點不搭。還有廠商表示，身價這麼高的藝術品，搬來搬去擔心不小心容易受損。但也有園區員工表示，這件作品在農科，設置的地點不是很顯眼，好像也有很多民眾不知道這是草間彌生的作品，如果借展出去，有機會讓更多人知道農科有這件公共藝術品。

