草間Richard敬太宣布退出Aぇ！group 坦承心理狀態不佳

Aぇ！group成員草間Richard敬太宣布退團。 圖／摘自X

日本星達拓團體Aぇ！group成員草間Richard敬太日前因涉嫌在新宿下半身暴露遭逮捕後宣布停止活動，經紀公司今（20日）正式宣布他將退出團體，但未來將以個人身份持續與事務所合作。草間表示，這段時間身心狀況不佳，「我大約在一年前罹患心理疾病，在這樣的狀態下發生這件事，我認為再待在團體裡只會造成更多麻煩，因此做出這個決定。」

草間提到，接下來會將重心放在療養與反省，「我會重新審視自己的行為，努力從零開始重建信任，希望有一天能再次以健康的狀態站在大家面前。」經紀公司方面則回應，草間的健康是優先考量，「我們會全力支持他。」

消息公布後，其餘成員先後寫下心情。隊長小島健坦言難以接受，「悔恨、不甘、混雜的情緒都有，但他是陪我一起追夢的夥伴，希望他能好好休息。」正門良規則說，「雖然複雜，但我們相信這是現階段最好的選擇」，並強調團體活動不會因此停下。末澤誠也向粉絲致歉，並承諾未來會用成果回應支持。佐野晶哉則寫道：「比起團體的未來，我更希望Richard能先找回健康與幸福。」Aぇ！group未來將以四人體制持續活動。