草鴞屏南現蹤 林保署擴大生態給付 新埤、枋寮農友友善草鴞領獎勵

台灣的草鴞繁殖區域再往南。林業保育署屏東分署日前發布新聞稿指出，研究人員近日觀測到一對草鴞亞成鳥在林邊溪流域築巢繁殖，並成功孕育一對草鴞寶寶，是目前已知台灣最南的繁殖觀測案例。屏東分署也宣布將啟動新埤、枋寮地區的草鴞生態服務給付。

林邊溪流域發現草鴞繁殖 棲地不佳但成功育雛

林保署委託屏科大野保所助理教授洪孝宇執行草鴞保育工作，長期追蹤草鴞族群動態。洪孝宇受訪指出，過去觀測的草鴞主要出現在高屏溪流域，去（2025）年在林邊溪發現草鴞族群，推測很可能是過去就有，只是沒有觀測到。研究團隊追蹤後發現草鴞築巢繁殖，因此架設自動相機遠端監測，完整記錄了這對幼鳥成長的珍貴影像。

在林邊溪中游一帶，草鴞繁殖巢位的草生地是覆滿外來種香澤蘭，夾雜零星白茅的環境，跟在高屏溪流域發現以白茅為主的草生地不同，但仍成功孵育了兩隻幼鳥，成功離巢。洪孝宇說，林邊溪的草鴞繁殖表現明顯較差 。

一般草鴞巢位會有3～5顆蛋，但是這巢僅有2顆，很可能是因為找不到更好的繁殖環境，或覓食環境不佳。然而另一方面也顯示草鴞在棲地選擇上有強大的適應力。

研究團隊在幼鳥滿月時，進行型質測量、健康檢查與上腳環作業。相關調查成果和照片經媒體披露後，怪異又可愛的長相被戲稱就像兩塊「菜瓜布」，創造一波網路話題。

林保署擴大生態服務給付至屏南地區

目前草鴞慣用的白茅棲地有限，林保署屏東分署表示，今年將在屏北以外的地區進行白茅草地營造，為草鴞創造更多繁殖棲地。除了繁殖的棲地，草鴞生存也高度依賴淺山與農耕環境，因此針對草鴞的瀕危物種生態服務給付計畫範圍，今年將擴大納入新埤、枋寮兩鄉。

2月3日屏東分署委託昕昌生態科研公司到新埤鄉農會進行生態給付說明會，現場湧入30多位農民。昕昌生態科研經理陳宏昌說明，草鴞是大部分人都沒看過的地棲性貓頭鷹，全台僅剩300～500隻。生態給付是獎勵友善生態的農友，若能在農作期間落實不使用除草劑、毒鼠藥，不放置防鳥網和獸夾，並確保不餵養遊蕩犬貓，每公頃每年最高可領取2萬元獎勵金。

此外，友善農地配合設置猛禽棲架，拍攝到猛禽的話，有額外的獎勵金。藉此鼓勵在地農友為草鴞留下一片友善的環境，不僅可獲獎勵，也可能邀請到草鴞進駐農田幫忙捕鼠。

鑲嵌的友善農地 提供草鴞覓食環境

在屏南地區，採用友善或有機耕作的農民數量不多，現場實際調查，採用草生栽培的農民僅有個位數。種植香蕉的鍾展雄說，農地採用草生栽培，有機會還希望能架設棲架，觀察農地的生態，即使沒有額外補助也很樂意，希望自己的農地對生態保育有所幫助。

一小片草生地，可能是草鴞生存延續的關鍵棲地。洪孝宇指出，草鴞除了需要白茅草地進行繁殖，周邊的覓食環境也很重要。周邊若能有零星散布的友善農田，提供草鴞夜間覓食，就能增加繁殖成功的可能性。

零星的友善農田對草鴞繁殖足夠嗎？洪孝宇說，至少現在林邊溪已有草鴞在此生存，希望透過獎勵補助和保育成果的分享，讓更多農民了解，願意改變並加入友善草鴞的行列。屏北地區每一年有更多農民加入守護草鴞，就是很好的經驗。

「草鴞標章」 助農友推廣行銷友善草鴞農產品

林保署在2022年開始在屏北地區推動草鴞的生態給付，去年也發放「草鴞標章」，協助宣傳友善草鴞的農產品，同時媒合全聯超市，讓草鴞標章產品在全聯上架，以提高農民的生計。

在屏東鹽埔種植經營有機農場的陳秀羽，是首批取得草鴞標章的農友。她的農場採用草生栽培，種植多樣蔬果作物。她與全聯簽約，香蕉、辣椒、秋葵和番茄等在小農直採專區上架。陳秀羽說，許多消費者因為認同草鴞標章，而向農場直接訂購蔬果。農場的產品上架全聯超市，增加銷售的管道，由於全聯吸引特定的消費族群，售價也比較高，扣除手續費後，對農民仍有很好的銷售成果。