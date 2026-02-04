草鴞現蹤屏東林邊溪成功育雛 刷新全台最南端繁殖紀錄

林保署屏東分署委託屏科大野生動物保育研究所長期追蹤草鴞族群動態，近日在屏東林邊溪流觀測到一隻草鴞亞成雌鳥在草生地築巢，並成功繁殖育雛，為台灣已知最南端的繁殖觀測案例。

草鴞亞成雌鳥與幼鳥（圖／林保署屏東分署提供）

由屏科大洪孝宇助理教授率領的研究團隊指出，草鴞是台灣唯一在草地上築巢的貓頭鷹，過去南部繁殖紀錄多集中在高屏溪流域，本次在林邊溪流域發現的巢位，地點位於以外來種植物香澤蘭為主的草生地，並非典型的白茅優勢草地。

根據過去監測資料顯示，適合草鴞繁殖的白茅優勢草地分布極為有限，且大多已經有成鳥佔據，幼鳥離巢後必須離開親鳥的領域，但在現有棲地飽和的情況下，往往只能暫時待在較差的環境。

研究團隊解釋，此次發現的繁殖案例雖然擴大草鴞在台灣的已知分布區，但該環境長滿外來種，巢中也只有2隻幼鳥，低於平均的3至5隻，顯示當地可能屬於較差的棲地。不過團隊也強調，這起非典型繁殖案例仍然印證「國土生態保育綠色網絡」的重要性，即使是看似不起眼的草生地，也可能是瀕危物種延續後代的關鍵棲地。

林保署除持續推動白茅草地營造試驗，也推動擴大「瀕危物種生態服務給付計畫」範圍，將新埤、枋寮等納入版圖，鼓勵農友在農作期間落實不使用除草劑、毒鼠藥，並確保不餵養遊蕩犬貓，每公頃每年最高可領取2萬元獎勵金；同時，也鼓勵農友參與設置猛禽棲架計畫，也可領取維護獎勵。

