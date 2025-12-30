荊棘耶穌變「猴子基督」 修壞畫作的西班牙婦人去世、享耆壽94歲

2016年3月，曾因修復一幅耶穌壁畫引發風波的西班牙婦人希門尼斯（左），受邀出席博爾哈一座藝術中心的啟用典禮。美聯社資料照片



13年因自告奮勇修復一座教堂中的濕壁畫，將耶穌畫成猴子的西班牙婦人希門尼斯（Cecilia Giménez），29日去世，享耆壽94歲。她的拙劣修復原本備受批判，畫作卻意外吸引大批觀光客，一度成為全球熱門話題。

英國廣播公司（BBC）報導，西班牙東北部城鎮博爾哈鎮長艾里拉（Eduardo Arilla）在臉書發文，證實希門尼斯去世的消息，並稱讚她「從小就是一位繪畫愛好者」。

2012年，博爾哈慈悲教堂內的濕壁畫《試觀此人》（Ecce Homo），因缺乏維護、保存狀態不佳而受損嚴重，身為虔誠信徒的希門尼斯主動向教堂請纓修復。

《試觀此人》是西班牙藝術家馬丁內斯（Elías García Martínez）於1930年所作，描繪頭戴荊棘冠的耶穌，歷史已近百年。

但沒有藝術品修復經驗的希門尼斯，同年8月完工的作品讓眾人大吃一驚，耶穌看起來像是變成了猴子。

這幅拙劣的修復作品立刻透過網路傳遍全球，還被取了「猴子基督」的綽號，引發各種迷因。希門尼斯也因此出名，更被外界質疑是不是故意毀損畫作。

西班牙藝術家馬丁內斯在博爾哈所繪製的耶穌像濕壁畫《試觀此人》（左），因年久失修（中），婦人希門尼斯自告奮勇修復成果引發爭議（右）。路透社資料照片

希門尼斯2012年接受BBC訪問時說，她得到神父的許可修復畫作，而且那時候教堂成員「一直忙著到處修理東西」，當時任何進入教堂的人都會看到她正在原作上繪畫。

艾里拉當時也為希門尼斯說話，表示「由於這幅畫保存狀況不佳，塞西莉亞出於好意，決定重新繪製這幅作品」。

小鎮博爾哈因為這幅修復失敗的耶穌像聲名大噪，遊客從平均每年4000人，2013年暴增至4萬人以上，還為慈善機構募得超過5萬歐元（時約199萬元台幣）善款。

當地官員表示，現在每年約有1萬5000至2萬名遊客造訪博爾哈，觀看這幅被置於玻璃保護罩後的著名畫像。

希門尼斯一度因批評聲浪而淪為笑柄，但之後她重新振作，還辦了一場個展，展出28幅繪畫作品。

公布希門尼斯離世消息的艾里拉在臉書寫道：「安息吧塞西莉亞，我們將永遠懷念妳。」

