荒唐到笑！鐵板燒老闆衝出迎客「撲街掉褲」 男客嚇到落荒而逃秒跑回拍照網笑翻

台南市北區文賢路上一家知名鐵板燒店，近日發生一段令人爆笑的事件。一名店員剛從廁所出來，急著迎客卻在門口「撲街掉褲」，嚇得剛進店的客人直接轉身落荒而逃。整段畫面被監視器完整拍下，影片在社群上瘋傳，引發大量網友熱議。

一名店員剛從廁所出來，急著迎客卻在門口「撲街掉褲」，嚇得剛進店的客人直接轉身落荒而逃（圖／翻攝Threads）

事發於上月31日晚間11時許，當時店內僅有老闆一人作業，因此趁著空檔趕緊上廁所，不料一走出來正好遇到客人進門。由於近期減重、褲子偏鬆又來不及綁好，他急著招呼客人時不慎跌倒，褲子當場滑落，露出半截內褲。突如其來的畫面讓準備進店的男顧客誤以為遇到危險，立刻轉身狂奔離開。更讓人哭笑不得的是，監視器另一個角度拍到，該名男客逃離後又突然回頭，在店門口外掏出手機蒐證拍攝，整段過程全被店內監視器錄下，宛如電影橋段。



事後，該店老闆在Threads上發文：「不好意思昨天的客人，因為小弟是一人作業，所以經常憋尿。昨天趁著沒客人有空檔趕緊去上廁所，沒想到剛上完正要走出來時您走了進來，因為最近瘦太多，褲子來不及綁好，又趕著出來，結果不小心褲子掉下來跌倒了。」老闆欲哭無淚急喊：「我不是變態，希望您如果有看到這篇文章，小弟在這跟您道歉，驚嚇到您了！」

貼文曝光後，大量網友湧入留言：「抱歉，我笑到有腹肌了」、「求客人心理陰影面積」、「客人：這人好奇怪，再看一眼」、「笑到手發抖」、「我到底看了甚麼啦」、「回頭拍照才是精華」、「下次記得先拉好褲子再說歡迎光臨」、「這根本是即興喜劇」。

