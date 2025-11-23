荒唐姨丈偷吃14歲外甥女 互稱「老公老婆」1個月啪3次 215

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

台南一名男子阿哲（化名）和妻子結婚多年後偷吃，結果對象竟是自己未滿14歲的外甥女菲菲（化名），2人傳的曖昧訊息甚至以「老公、老婆」互稱，直到菲菲將此事告訴母親後全案才曝光，阿哲也被依妨害性自主起訴，案經台南地院審理，法官審酌阿哲和菲菲及其監護人達成調解，依他犯3個對未滿14歲女子性交罪，合併判處1年10個月，緩刑2年，並須向公庫支付5萬元。可上訴。

判決指出，阿哲是菲菲的姨丈，他明知菲菲未滿14歲，竟利用她的年幼無知滿足個人淫慾，去年10月至11月間，阿哲跑進菲菲住處房間對她強吻及愛撫，並3度性侵得逞，直到今年1月間，菲菲告訴老師「姨丈和我親親」，老師追問後，這起荒唐的事情才曝光。

阿哲到案後均坦承犯行，檢方查看他與菲菲的手機對話發現，2人還互傳曖昧簡訊「好久沒讓你摸摸了」、「愛你」，遂依妨害性自主起訴阿哲。

台南地院法官審理時指出，阿哲所犯最輕法定刑度為有期徒刑3年以上，然而審酌阿哲和菲菲對話，顯示2人為交往關係，除了互稱「老公、老婆」，菲菲也多次傳送自拍照給阿哲，更對他表示想發生親密行為，認為阿哲犯罪情狀相對輕微，且犯後也和菲菲、及其母親和解，取得原諒，因此予以減刑，最終依犯3個對未滿14歲女子性交罪，各處1年7個月，合併處1年10個月。

法官並表示，阿哲犯後態度良好，且菲菲也願意給予緩刑，在阿哲須向公庫支付一定金額的情況下，應可清楚本案行為的嚴重性，再給予他緩刑2年，並需向公庫支付5萬元。可上訴。

