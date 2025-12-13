荒唐片／情侶一言不合躺鐵軌 列車鳴笛還在吵

一對情侶吵架，躺在鐵軌上差點被撞。（示意圖／翻攝自pexels）





桃園市昨（12）日下午發生一起驚險事件，一對情侶疑似因爭吵情緒失控，竟一路追逐闖入平交道，站在鐵軌附近激烈爭吵，當時列車即將通過，兩人卻一動不動，幸好在最後一刻離開鐵道，並沒有出現傷亡。

昨日下午桃園國際路一處鐵路平交道旁，有一對情侶爭執過程中一路拉扯，最後進入鐵軌區域，女子甚至躺在鐵道旁，男子則是站在一旁，一輛區間車靠近時不斷大聲鳴笛，但兩人仍不為所動。

所幸有熱心路人察覺後，立即按下平交道緊急按鈕，通報台鐵行控中心，列車因此緊急停車，男子也在列車靠近時趴下，帶著女友滾到一旁縫隙，並沒有被列車撞到。

警方接獲通報趕抵現場時，該對情侶已不見蹤影，將追查兩人身分，並依違反《鐵路法》開罰。事件造成列車運行受影響，共有4列車延誤，延誤約30分鐘。

