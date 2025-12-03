【荒唐辯詞】少女輸到脫光遭性侵 家長竟稱「她有過失」、僅願賠償 1 萬！

新北市發生一起令人髮指的輪流性侵案件。一名少女「萱萱」（化名）於前年凌晨受廖姓少年邀約到友人家中喝酒，兩人玩「猜拳脫衣」遊戲，萱萱因連輸而全身衣物被脫光，僅用棉被覆蓋。隨後，楊姓少年到場，竟與廖姓少年聯手，強行壓制萱萱並輪番性侵得逞。

案發後，萱萱的父親得知女兒受害，立即報警處理。經少年法院審理，兩名涉案少年被裁定送往感化教育處所接受感化教育。

家長辯稱「自願參與」、僅願賠償 1 萬元

在民事求償部分，萱萱的父親對兩少年及其法定代理人共求償 200 萬元（每人各求償 100 萬）。

然而，廖姓少年的家長庭審時辯稱，萱萱是自願參與脫衣遊戲，雖然孩子有錯，但萱萱也有過失，因此頂多只願意以1 萬元達成和解，直言少女父親開出的 100 萬元是天價。楊姓少年的家長也表示已盡到監督責任，最多只能負擔 1 萬元賠償金。兩少年的法定代理人均未舉證證明已善盡監督義務。

法官認定雙方家長未盡監督責任 判賠百萬

新北地方法院法官審理後認為，兩名少年對萱萱的身心造成了嚴重且難以彌補的損害。雖然少年已接受感化教育的刑事處分，但其法定代理人未能證明對子女的監督並未疏懈，也未證明即使加強監督仍無法避免損害發生。

法官最終認定，兩名少年的家長（即法定代理人）對此侵權行為應負連帶賠償責任。因此，判決廖姓少年及其監護人需連帶賠償萱萱及其父親 50 萬元，楊姓少年及其監護人同樣需連帶賠償 50 萬元，總計少女一家獲賠 100 萬元。本案仍可上訴。

