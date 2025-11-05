荒唐黃明志／獨家！黃明志私下生活超繽紛！揪好友進行泰國黑暗行程 特愛消費第三性公關

黃明志有正牌女友，卻同時和小模、網美玩樂外，還特別喜歡第三性。（本刊資料照）

黃明志在馬來西亞涉入護理女神命案，夾雜著毒品與情愛糾葛，但其實黃明志還有個愛情長跑15年的化妝師女友，但身邊的人都知道，黃明志另有其他「玩樂對象」，除了小模、網紅外，據悉他特別喜歡去泰國消費第三性的風俗業者。

黃明志私下的繽紛生活，隨著護理女神命案一起曝光，揭開音樂鬼才的極樂秘密，但他不顧身邊還有長跑且論及婚嫁的女友，依舊招搖地和各式美女玩樂，身邊人都看在眼裡。但正牌女友是否知情，友人透露「她很低調、很神秘，也很照顧黃明志。」恐怕也是睜一隻眼閉一隻眼。

黃明志友人透露，「他的生活實在是太複雜了，不是我們一般人可以碰的，久而久之就漸漸遠離他。」此外，黃明志還特揪好友，一起到泰國進行黑暗行程，據悉他的特別愛好，就是消費當地知名的第三性風俗業者，也可見到黃明志的口味多元。

黃明志的極樂泰國團，有著發了毒誓就不能講出去的秘密。（翻攝自黃明志臉書）

本刊向曾加入黃明志泰國團的友人查證，友人卻說，「這趟旅行我們都發了毒誓，不可以講事情講出去。」也讓人好奇，到底是多非一般的旅遊行程，才需如此嚴格保密。而黃明志也藉由創作，將對泰國的情感寫成一首〈泰國情哥〉，如今看來別有風味。

而本刊向黃明志台灣窗口詢問相關回應，截稿前尚未收到消息。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

