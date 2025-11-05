荒唐黃明志／謝侑芯浴缸猝死案「黃明志從自稱無罪到被通緝」 警方拘留6天全面偵訊

黃明志陷殺人案，遭警方偵查中。（翻攝自黃明志臉書）

黃明志近日被捲入台灣網紅謝侑芯死亡案件。事件發生於10月22日，謝侑芯在馬來西亞吉隆坡某五星級飯店內被發現倒臥浴缸中，送醫後不治。起初案件被列為「猝死」處理，但隨著現場疑點、毒品檢測與供述不符等情況浮現，警方近日將案件轉列「謀殺案」偵辦，並正式將黃明志列為嫌疑人。

根據馬國警方公布的初步調查，22日下午接獲飯店通報，一名女性倒在房內浴室，當場已無生命跡象。警方到場後發現，浴缸內無明顯積水、地面乾燥，現場並未見明顯掙扎痕跡，但環境異常整潔，引起偵查單位注意。隨後確認死者為台灣籍網紅謝侑芯，年約31歲，當時與黃明志共處同一房間。

黃明志當晚向警方表示，謝侑芯進入浴室時間過長，他入內查看時發現對方昏迷，立刻施以CPR並報警求援。他強調自己「只是朋友陪同，沒有其他爭執或衝突」。然而，警方根據監視器與救護車出勤紀錄發現，報案與救護車抵達的時間僅相隔26分鐘，與黃明志供稱「等候約一小時」的說法不符。

進一步調查中，警方在現場及黃明志個人物品中發現疑似搖頭丸與多種毒品，警方因此同時展開毒品持有與使用的刑事偵查。黃明志隨後透過社群平台發文否認吸毒，強調「從未碰毒」。

命案進入第48小時後，警方宣布將案件由「猝死」改列為「謀殺」偵辦，主因是現場跡證與死因初判不符。警方指出，死者被初步判定為「心臟驟停」，但經家屬提供醫療資料，顯示她過往無心臟病史，加上現場環境乾淨、無浴水痕跡，疑點重重。

由於謝侑芯的最後同行者正是黃明志，加上他的尿檢安非他命、甲基安非他命、K他命及THC（四氫大麻酚）均呈陽性反應，警方決定將他列為關鍵嫌疑人。案情於此出現重大轉折。

案發後，黃明志一度未現身，引發外界猜測他「潛逃」。馬國警方遂發出通緝令，指他並無合法出境紀錄。直到11月5日凌晨，他在社群發文表示「我不會逃，已到警局報到，願意全面配合調查」，同日早晨主動前往吉隆坡警局報案。警方確認後，依法拘留黃明志6天，交由重案組偵訊。

目前馬來西亞警方援引《刑事法典》第302條「謀殺罪」展開調查，若罪名成立，最高可判死刑。警方強調，目前尚待最終驗屍報告、毒物化驗及監視錄影分析完成後，才能進一步釐清死因與責任歸屬。

對此，謝侑芯家屬已經聘請馬來西亞的當地律師，準備打跨國官司，求重判凶手！

截至目前，馬來西亞警方仍在偵訊相關證人與檢驗物證，尚未正式起訴。案情後續仍待進一步釐清。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

