荒唐黃明志／黃明志在馬泰邊境開「男人的後花園」 「只要你要，都可以在這裡找到」

因為2022年6月因為泰國大麻合法化，黃明志也提醒大家，在這裡吃甜點「吃到一半的時候突然間感覺很高興」，那就要小心了。（翻攝自Namewee官方YouTube）

被捲入台灣網紅謝侑芯命案的大馬創作歌手黃明志，不僅被當地警方發現曾出現在死者喪命的旅館房間，甚至一度失聯而被通緝，儘管他最後主動向警局投案，關於命案的疑團還沒消散。這不禁讓人聯想起去年3月，他主動對外發布在馬泰邊境開設飯店的消息。

黃明志把投資旅館的過程拍成紀錄片，於YouTube頻道公開。（翻攝自Namewee官方YouTube）

當時黃明志在臉書粉絲團、官方YouTube頻道，都大張旗鼓宣布與友人在位於泰國境內、最南方的Dannok（丹諾）小鎮開設名為「4896 Theater Hotel」。這裡位於兩國邊境交界處，從馬來西亞開車一路往北、過了海關就能抵達，甚至可以當日來回。

然而Dannok吸引人的地方，除了物價以外，並不是什麼風景名勝，整個小鎮都是靠娛樂場所撐起來的。畢竟相較於馬來西亞嚴格的法律，泰國這邊顯得寬鬆許多，成了馬來西亞男性的「天堂」。不過在疫情期間，這裡大部分的店面都倒閉了，成了黃明志想在這裡投資創業的契機。加上他在這裡拍過10首歌的MV，認為當地太有特色，決定在這裡開設飯店。

黃明志2024年在臉書發文，表示在馬泰邊界的Dannok小鎮投資了旅館，也提及當地都是靠「馬來西亞人（尤其男人）來消費蓋起來的」。（翻攝自Namewee黃明志粉絲頁）

美其名是飯店，說穿了就是讓遊客開房間的地方，就像他當初發文時提到的，「你想到的，想不到的，只要你要，都可以在這裡找到...」。甚至以「後宮佳麗三千」破題，表示「Dannok的佳麗大概2千到8千」，好吸引客人上門。

此外黃明志在YouTube上的影片，標題都打著「炮兵團必看！泰國暗黑景點」「男人的後花園」等聳動字眼。白天的Dannok堪稱是平凡小鎮、甚至可以說有點無聊，但入夜後就顯得越夜越美麗，各種聲色場合應有盡有。

在紀錄片中，黃明志點名Dannok小鎮就是靠馬來西亞的男性來消費。（翻攝自Namewee官方YouTube）

加上從2022年6月起，泰國大麻合法化，許多在馬來西亞不能做的事，到了這邊都可以就地合法。如同黃明志在影片中說的，「你吃到一半的時候突然間感覺很高興，那你就要注意了。」雖然泰國政府今年6月修改大麻政策、僅侷限於醫療用途，也更讓人好奇黃明志的涉案程度。

