荒唐黃明志／黃明志捲謝侑芯案扯出「最強奶媽、最強AV」 台灣火辣網紅發聲一次看
大馬歌手黃明志因為台灣網紅「護理系女神」謝侑芯驟逝案，不僅被抓染毒還涉謀殺案，事件至今他將被扣押6天進行深入調查。回顧此案已有雪碧、「最強奶媽」網紅謝薇安、性感DJ網紅MIGA美家、「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）、前AV導演圤智雨，以及擁有上百位女郎的JKF男性娛樂品牌都被捲入，皆是活色生香或具闇黑娛樂色彩。
關於雪碧的部分，她主要撇清與黃明志並無深交，對外澄清：「大家說是我（把謝侑芯）介紹過去的，真的是一派胡言，反正有警方調查，一定會還我一個清白。」她也替謝侑芯抱不平：「難道一個女生很愛出國，就要被你們冠上是伴遊嗎？你們的思維就是這麼簡單嗎？」
雪碧還強調，「違禁品不可能從台灣帶過去，我所認識的侑芯也沒在碰這個東西，大家可以不喜歡我、罵我，但我不准你們罵侑芯，她是一個怎樣的女生，只有我最懂。」而另一位「最強奶媽」網紅謝薇安則爆料，黃明志一度想把毒品責任推給謝侑芯。
不料，謝薇安又再加碼指控，事件爆發初期，黃明志疑似想花錢壓新聞；她也幫謝侑芯說話，透露對方在 OnlyFans 巔峰時期月收入破百萬，根本不需靠性交易維生。
DJ網紅MIGA美家則稱，黃明志會用「單獨相處談合作」「出國面試機會」「幫我訂酒店」「有沒有喜歡吃什麼餐廳」「會不會喝酒」試探，自己曾在9月收到上述商業合作邀約，但因直覺有異而拒絕，直言「那份直覺救了我一命。」
至於「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前自爆曾受邀至大馬「神秘之旅」，並「嘗試了那些東西」，事後雖澄清沒收錢、不是伴遊，違禁品是對方提供；AV導演圤智雨則曬出娃娃和黃明志「約炮鐵證」對話，「所以不要再跟我說，娃娃好險好險，她根本是，還會傳私密照誘惑黃明志的人，請不要把自己當成受害者。」
不僅如此，號稱「亞洲男性娛樂第一品牌」的JKF傳出牽線謝侑芯與黃明志，因為她生前在JKF捷克論壇拍的大批性感照。JKF對此駁斥：「特此澄清：捷克論壇為開放性討論平台，任何人都可自由張貼廣告與分享內容，謝侑芯絕不是JKF女郎，與我們毫無關係。相關傳言實屬荒謬，絕無此事，請勿以訛傳訛。」
★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。
荒唐黃明志／獨家！黃明志私下生活超繽紛！揪好友進行泰國黑暗行程 特愛消費第三性公關
荒唐黃明志／謝侑芯浴缸猝死案「黃明志從自稱無罪到被通緝」 警方拘留6天全面偵訊
荒唐黃明志／黃明志在馬泰邊境開「男人的後花園」 「只要你要，都可以在這裡找到」
