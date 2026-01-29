荒唐！88會館郭哲敏出庭「用律師手機看A片」 高院證實擬究責律師

郭哲敏傳出開庭看A片讓法官氣炸。資料照片

「88會館」負責人郭哲敏在高等法院出庭時，竟在法庭觀看成人影片，台灣高等法院今（29日）證實確有此事，當時已告誡辯護律師及被告不得再犯，由於案件仍在審理，是否追究律師不當行為，將待全案審結後審酌。

荒唐行徑遭法警活逮

這起事件發生於去年12月9日二審開庭期間，在押的郭哲敏與辯護律師施宣旭併排而坐，律師將手機放在桌上讓郭哲敏觀看A片，法警發現後向法官報告，法官隨即中斷審理，痛批：「法庭是莊敬神聖的地方！」並當場指示將過程紀錄在案，作為審理參考。

廣告 廣告

郭哲敏為88會館及AE集團負責人，遭控自2018年起經營海內外線上博弈，非法獲利高達35.7億餘元，並主導跨境地下匯兌集團，經手金額超過218億元，抽佣不法所得逾1.2億元。

一審新北地方法院依違反《銀行法》、賭博及組織犯罪等罪名，重判有期徒刑11年8月，並宣告沒收泰達幣641萬顆及不法所得35億餘元，全案目前上訴二審中。

郭哲敏曾獲准以2億元天價交保，但因多次違反科技監控規定，遭撤銷交保並重新羈押。高院合議庭審酌其交保期間曾多次觸發三級告警，行蹤出現在機場、海岸警戒區及漁港，且有載具長時間離線紀錄，加上其在海外擁有鉅額資產，認定有高度逃亡風險，裁定持續羈押。



回到原文

更多鏡報報導

拚無罪翻盤！性侵案涉7罪僅判1罪 NONO現身高院

高鐵商務艙大亂鬥！不滿後座童「狂踢椅背」 男暴怒嗆：信不信我宰了你...下場曝

竹聯幫大哥躲門後狼狽落網！利用泰國女遊客走私6600萬大麻全遭逮

頂大學霸搭車被丟包遭4車輾斃 家屬疑生前未飲酒...淚求解剖結果