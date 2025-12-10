荒唐！F-16部分品項「尚未獲美方同意供售」 空軍拿不到發價書照納編預算

空軍在2012年起執行「鳳展專案」，將現有F-16 block20戰機升級為「F-16V」，另以「鳳翔專案」向美軍購66架全新F-16V（blk70）戰機。不過立法院預算中心評估報告近日揭露，F-16的遠程武器預算，原來就是規劃向美方採購的空射增程型魚叉AGM-84H飛彈，可是預算長達9年，且其中金額一變再變，原因居然是部分品項國軍至今尚未獲得美方同意供售，拿不到發價書所致。

預算中心報告指出，面對中國強大軍事威脅及未來戰爭型態發展，空軍司令部依「防衛固守、重層嚇阻」之戰略構想及「國防報告書」聯合制空之建軍構想，籌購遠距精準武器，以有效癱瘓當面對我威脅較高之目標，並自111年度起納編「F-16型機遠距精準武器籌購案」分年預算，辦理期程為111至119年度，總經費470億8073萬元。

64億多品項「未取得發價書」 國防部仍納編預算

預算中心表示，該案於國防部所屬單位預算書中並未列出採購品項及數量，經洽請空軍司令部就籌購內容說明略以，「本案籌購範疇列有AGM-84H飛彈，該型彈藥美方已於2020年10月21日同意供售我135枚，符合我作戰需求，餘本案內容涉及軍事計畫相關資訊，依『國家機密保護法』及『國家機密保護法施行細則』等規範無法提供。」容顯該案111年度納編年度預算時，美方仍有部分品項尚未同意供售。也就是說，國防部在完整品項未獲美方同意供售下，仍將全部品項納編預算。

預算中心指出，本案計畫總經費470億餘元均編列於公開預算書，雖因部分採購品項遲未能取得美方發價書而自112年度起將部分經費（64億6220萬6千元）由公開預算科目「150104一般武器及戰備支援購置」改列機密預算科目「450111武器裝備整備購置」，且依空軍司令部說明截至2025年6月底進度略以，「上開規劃籌購武器因美方仍未同意供售，爰迄未完成發價書簽署作業。」

預算中心表示，按國軍對美軍購預算之編列，援例在美方同意供售前編列機密預算，俟美方同意供售後全數改列公開預算。 「F-16型機遠距精準武器籌購案」計畫經費既於111年度國防部所屬單位預算書中全數編列為公開預算，容顯所籌購品項經空軍評估當應均可獲美方同意供售，惟該計畫自111年度納編預算迄今多年，部分品項仍未能獲得美方同意供售，致空軍不斷將該品項分年經費往後續年度修調，除凸顯事前與美方溝通之未臻周全外，空軍亦宜儘速再與美方協商其供售意向。



