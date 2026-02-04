荒地變公園 大里涼傘樹公園2/7啟用





占地近二公頃、用4000萬元，把大里溪支流河濱公有荒地，用6年逐步施工的涼傘樹公園，位在大里區樹王里， 有城堡花木，草地步道，以及大人小孩運動器材，更有小朋友愛的毛毛蟲溜滑梯，7日下午啟用，備有摸彩．爆米花和湯圓，更有贈送毛毛蟲小飾品。

爭取公園的市議員林碧秀和樹王里陳里長說，位於涼傘樹公園的「逗逗探索城堡」，猶如佇立在大樹上的毛毛蟲，與周邊自然環境相互呼應、相輔相成，成為公園中不可或缺的探索地標。

整體配色參考知名韓國卡通角色「逗逗蟲」，在設計上跳脫傳統溜滑梯的單一玩法，融入攀爬設施與多元的空間穿越動線，讓孩童在遊玩過程中彷彿進入探索關卡，提升遊戲的趣味性與挑戰性。

林碧秀說，「逗逗蟲」象徵毛毛蟲的成長歷程，與本遊具的主要使用對象孩童相互呼應。透過適度的休憩與遊戲，不僅能促進肢體協調與全方位發展，也寓意孩子在安全快樂的環境中健康成長，最終蛻變成自信飛翔的蝴蝶。

這處公園可連接興大康橋，成河濱休閒帶，市府也全力配合，終於在6年把荒地變公園，地點大里東興路272號，7日下午3點啟用，是供春節散步好去處。

