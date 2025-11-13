荒地重生？八仙樂園重啟提案爆紅！網：是天堂還是地獄？

財經中心／師瑞德報導

八仙樂園是否能重啟？這項沉寂近十年的話題，近日在公共政策網路參與平台上再次掀起討論。一位網友以「政府協助八仙樂園重啟計畫，帶動新北觀光與地方經濟」為名提出公共政策提案，截至目前已獲得超過30人附議，距達成提案門檻尚需近5千人支持。

該提案指出，曾為北台灣代表性水上樂園的「八仙樂園」，自2015年因粉塵爆炸事故停業後，至今仍閒置為荒地，令人惋惜。提議者認為，雖然事故帶來沉重教訓，但歷經多年，政府與社會各界已在群聚活動管理、消防設施、營運監督等面向累積經驗與規範。若能重新評估活化方案，在安全前提下重新開放，將可讓此片北海岸黃金地段重新發揮觀光、教育與就業價值。

廣告 廣告

提案建議由交通部觀光署、新北市政府及相關單位組成專案小組，展開「八仙樂園再生計畫」可行性評估，並同步尋求民間投資與專業營運團隊進駐，公私協力打造更安全、具示範意義的休閒場域。

此外，提案強調未來園區若重啟，對粉塵、煙火或大型活動等「特殊風險活動」必須納入專案審查制度，落實現場監控與緊急應變計畫，並設置專屬、寬敞的疏散通道，確保緊急車輛得以順利進出，避免舊案重演。

提案背後有其政策與經濟誘因，支持者認為，八仙若能重啟，將可有效帶動北海岸地區旅遊人潮與地方消費，對新北市淡水、金山、石門等周邊地區的住宿、交通、餐飲與就業均有實質幫助，且能讓長期荒廢的資產重新發揮價值。

平台留言中，不少民眾表示支持。有人指出「北部真的很缺像八仙這樣四季開放的樂園」，也有人認為「當年成立的關懷基金雖有補助傷患，但園區仍空置多年，應該理性思考再利用的可能」。也有反對者憂心重啟將重蹈覆轍，「協助重開然後再發生一次悲劇嗎？」。

廣告 廣告

儘管爭議尚存，該提案已順利通過平台初步檢核，進入60天附議階段（截至2025年11月26日），若能獲得5,000人附議，將送交主管機關研議回應。未來八仙樂園能否重啟，仍有賴政策單位的多方評估與民間共識凝聚。

八仙樂園重啟話題再起！網友提案盼政府協助活化園區，打造更安全的水上樂園，帶動新北觀光與就業。提案已通過初審，若60天內達5,000附議，將交由主管機關研議，歡迎民眾上平台表態支持或反對。（圖／翻攝自八仙樂園臉書）

更多三立新聞網報導

領1萬免請假！光復鄉親專屬VIP服務 郵局假日開窗發普發現金

上期頭獎槓龜二獎狂發！5人差一號爽拿36萬 這週大樂透獎金飆破6.7億

踢爆！王世堅：假低收真有錢、裝可憐住豪宅 一年吞百萬補助不手軟

薪資4萬7是唬人？鍾佳濱、郭國文、賴士葆點出「相對剝奪感爆棚」

