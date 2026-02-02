荒島囚救奪北美票房冠軍 梅蘭妮亞表現優於預期

（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）根據業界今天公布的預估數據，恐怖片「荒島囚救」以2000萬美元開映成績拿下北美票房第一，美國第一夫人梅蘭妮亞．川普的新紀錄片表現則超乎預期。

法新社報導，「荒島囚救」（Send Help）由瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）和狄倫歐布萊恩（Dylan O'Brien）主演，山姆雷米（Sam Raimi）執導。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）說，2000萬美元「對原創恐怖片來說是傑出的開映表現」，並說：「這是一部精彩且大眾口味的娛樂作品。」

廣告 廣告

追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）數據顯示，同樣是新片的科幻驚悚片「鐵肺」（Iron Lung，暫譯），以1800萬美元收入排名第2。

美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）的紀錄片「梅蘭妮亞」（Melania）開映有700萬美元進帳，高於預期，北美票房排名第3。

葛羅斯說：「以紀錄片來說，這個開票數據很不錯，但換作其他電影來說，在製作成本達7500萬美元，且海外市場潛力有限下，這樣的成績會有問題。」

葛羅斯補充說：「但這是一項政治投資，不是以營利為目標的電影企劃。7500萬美元對亞馬遜來說微不足道。」

排名第4的是入圍奧斯卡的迪士尼動畫片「動物方城市2」（Zootopia 2），美國加拿大票房有580萬美元。

排名第5的是傑森史塔森（Jason Statham）動作驚悚片「天眼浩劫」（Shelter），票房550萬美元。

排名第6到第10的作品依序為：「關鍵公敵」（Mercy），470萬美元；「阿凡達：火與燼」（Avatar: Fire and Ash）350萬美元；「家弒服務」（The Housemaid），350萬美元；「橫衝直闖」（Marty Supreme），290萬美元；「28年毀滅倒數：人骨聖殿」（28 Years Later: The Bone Temple），160萬美元。（編譯：蔡佳敏）1150202