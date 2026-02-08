《荒島囚救》蟬聯北美雙週票房冠軍！導演親曝再和女神瑞秋合作原因
〔記者許世穎／綜合報導〕由《屍變》、《地獄魔咒》、《蜘蛛人》系列大導演山姆雷米執導的驚悚新片《荒島囚救》，上週末(2月6至8日)在北美再以1000萬美金(約台幣3.15億元)蟬聯雙週票房冠軍，累積票房達3580萬美金(約台幣11.3億元)，加上海外票房，全球票房目前來到總計5370萬美金(約台幣16.96億元)。
該片找來《真愛每一天》、《奇異博士》系列女星瑞秋麥亞當斯主演，她扮醜詮釋在公司不被尊重的社畜，一次出差意外和《移動迷宮》系列男星狄倫歐布萊恩飾演的惡老闆流落荒島，由於她是野外求生節目《倖存者》大粉絲，善於運用求生技能，因此在島上有了「階級互換」的機會。
導演山姆雷米近日接受《Total Film》訪問時表示，瑞秋在他2022年執導的《奇異博士：失控多重宇宙》中「沒有被充分運用」，也因此在拍完該片後，他許下「一定要再和她合作一次」的承諾，最終促成這次再度和她合作。
雷米表示：「首先，她是最完美的人選，因為她是一位極其出色的演員。我在上一部電影裡有機會和她合作，親眼看見她的才華，卻也發現她其實沒有被好好運用，所以我答應自己，一定要再和她合作一次。接著這部電影出現了，而她的溫暖氣質真的非常迷人。」不過他也補充：「她過去幾乎沒有演過黑暗、可怕的反派角色，這樣的設定，真的會讓觀眾做好被驚喜翻轉的準備。」
提到新片，雷米總結道：「這部電影的重點並不是『兇手是誰』，而是接下來會發生什麼，這正是電影想帶給觀眾的感受。他們永遠不知道下一個轉角會遇到什麼，當你以為它要向右轉時，它卻偏偏往左。這一點非常重要，讓我們熟悉、喜愛的這個好人角色，最終成為一個可怕的反派。」《荒島囚救》全台持續上映中。
