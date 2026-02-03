荒川弘《黃泉使者》動畫確定4月播出！連續兩季半年番規格

由《鋼之鍊金術師》作者荒川弘所創作的漫畫《黃泉使者》（黄泉のツガイ），改編電視動畫版正式宣佈將於 2026 年 4 月 4 日，在日本電視台開播。官方確認本作將以「連續兩季」的半年番形式播出，讓粉絲能一次享受完整的劇情。官方也同步公開了最新的主視覺圖與宣傳影片。

荒川弘同樣受到好評的漫畫改編。（圖源：「黄泉のツガイ」TVアニメ公式）

這次動畫的主題曲陣容相當豪華，片頭曲 OP 採用創作歌手 Vaundy 的新歌「飛ぶ時」，片尾曲 ED 則由知名歌手 yama 演唱「飛ぼうよ」，且片尾曲同样是由 Vaundy 負責作詞作曲並擔任製作人的雙生歌曲。這兩首歌曲的片段都已經收錄在最新公開的宣傳影片中。

廣告 廣告

此外，官方也一口氣公開了多位追加聲優名單，陣容十分堅強。像是飾演「影森仁」的諏訪部順一、飾演「段野花」的島袋美由利、飾演「右」的小山力也、飾演「左」的本田貴子，其他還有小野賢章、子安武人、津田健次郎、早見沙織等眾多知名聲優參與演出，為劇中角色注入靈魂。

《黃泉使者》劇情講述一名少年「尤爾」出生在一個清淨的深山村莊裡。從小到大都沒有離開這村莊。而他的雙胞胎妹妹「阿薩」，則是一直被關在村子深處的牢獄裡「工作」。且不知道為什麼，只有一部分的村民能夠見到阿薩。某天，這村莊突然遭到神祕人士的入侵，村民遭到殺害，帶頭的其中一個女性，居然自稱為阿薩，而且稱呼尤爾為兄長，甚至還說牢裡的阿薩是假的，前來攻擊村莊的目的，就是要把尤爾帶走。情急之下，尤爾喚醒了大家一直視為村莊守護神的左右大人應戰，而左右大人卻稱呼尤爾為「主人」。