荒廢10年 侯支持八仙樂園重建

八仙樂園自民國104年塵爆意外封園至今整整10年，但重啟計畫未果。新北市藍綠議員齊聲呼籲市府正視八仙重啟，不只是重建樂園，而應整合觀光、交通與地方再生。城鄉局回應，八仙樂園尚未提出意見及計畫，若有需求，經目的事業主管機關認定後，都市計畫始得辦理變更。

民進黨議員李余典3日市政總質詢關注八仙樂園重啟進度。新北市長侯友宜回應，八仙樂園多屬私有地，但市府支持原址重建水上樂園或兒童樂園。

民進黨議員鄭宇恩指出，塵爆事件至今滿10年，園區從下罟子漁港一路到台北港娛樂專區，仍是荒煙蔓草，遊樂設施早被雜草淹沒。「地方盼的不只是回憶重現，而是八里再次找回那段『水樂園的榮景』。」她批評市府多年來未見具體動作，台北港娛樂專區已於111年由麗寶集團以近70億元標下，但「沒有附帶開發條件」，至今仍未見開發進度。

國民黨議員陳家琪說，「八仙樂園是許多人的童年，但八里不能永遠停在童年。」樂園曾帶動左岸繁榮，如今卻荒廢10年，市府若真心支持再生，就不能僅喊「希望業者面對問題」，而要主動協調，包括都市計畫變更、交通串聯、招商引資與環評重啟，「這些都是市府責任」。

陳建議，樂園應重生成兼具親子共遊、環境教育、水岸休閒的複合基地，並串聯觀音山、十三行博物館與挖子尾自然保留區，「讓八仙不只是回憶，而是八里人生活的一部分。」

城鄉局說明，八仙樂園尚未提出意見及計畫，倘有需求經目的事業主管機關認定後，都市計畫始得辦理變更。該地主要為私有與國有地混合使用，其中靠海部分占用國有農業區，該區土地屬國防部用地，未來若有新開發案，須與相關機關協調。