荒謬算法 業者批政策失敗還辯解

交通部觀光署長陳玉秀（見圖）指出，旅客量占人口數三分之一最合適，也就是每年800至900萬人次入境台灣。觀光業者批評，官員不要為失敗政策亂辯護。（陳祐誠攝）

邊境解封已滿3年，台灣仍無法回到千萬觀光客的水準，交通部觀光署長陳玉秀為政策緩頰，指觀光客占人口的三分之一最合適，也就是每年800至900萬人次入境台灣。但該算法也令觀光業者及學者不解，直說沒聽過這種算法，官員不如直接說達不到目標，不要為失敗政策亂辯護。

今年日本出現某種程度的「反觀光」情緒，這種氛圍主要不是全面反對外國人，而是對過度觀光帶來的生活衝擊與文化摩擦反彈。陳玉秀昨以日本的氣氛為例，觀光客（約4000萬人次）比國民人口（約1.2億），旅客比例占三分之一，這樣對比到台灣，每年800至900萬人次觀光客最適合。

資深旅遊業者指出，香港人口750萬人左右，今年觀光客卻逼近5000萬人。他諷刺，從沒聽過有人用人口比做觀光依據，觀光署不該用觀光人數與人口比計算，不如用土地面積來比，日本國土是台灣的10倍大，這麼說來，日本今年觀光客有望達4000萬人次，那最適合台灣的觀光人數是400萬人次，我國不只達標，還翻了倍。

業者批評，政策達不到，官員就不要硬撐、為無能政策辯護找藉口，如果台灣只能承受8、900萬觀光客，以前千萬旅客是怎麼回事？目前旅宿業平均住房率才多少，不可能沒有接待能力，署長說這話無法讓觀光業者接受。

高雄餐旅大學教授劉喜臨直言，台灣能接待的旅客量可以更多，會不會過度觀光，應該看「人日」而非「人次」，也就是用旅客量乘以停留天數，我國旅客最高峰時有1186萬人次、平均停留6.4天，當時也不覺得擁擠，可見每年8000萬以上的人日量，台灣是可以接待的。