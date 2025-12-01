荒謬至極！黃帝穎律師：國民黨為雙重國籍開後門，前立委李慶安情何以堪

記者李鴻典／台北報導

國民黨立委傅崐萁提出國籍法修正草案，增訂大陸地區人民參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法放棄國籍規定。黃帝穎律師今（1）天表示，國民黨為雙重國籍開後門，前立委李慶安情何以堪？

傅崐萁提案修《國籍法》。（圖／翻攝自傅崐萁臉書）

黃帝穎律師指出，國民黨修國籍法讓中華人民共和國民享特權，李慶安美國籍被法辦，但如果拿中國籍就沒事，可見修法荒謬至極。

黃帝穎律師說明，國民黨提案修國籍法讓中華人民共和國國民可不受「禁止雙重國籍」限制，參選總統、立委及任何公職，形同為中國在台灣的公部門開啟後門！

廣告 廣告

黃帝穎律師指出，國籍法第20條「禁止雙重國籍」者擔任公職，立法目的是基於公職人員跟國家具有緊密的忠誠與信任關係，從制度上排除忠誠義務衝突的情形，這是對全體國人的一致規範，任何公職有雙重國籍均一視同仁禁止，不該因為是中華人民共和國人而有「特權」。

黃帝穎律師指出，國民黨修國籍法讓中華人民共和國民享特權，李慶安美國籍被法辦，但如果拿中國籍就沒事，可見修法荒謬至極。

李慶安凸顯國民黨修國籍法的荒謬！黃帝穎律師提到，國民黨前立委李慶安曾任台北市議員，因有美國籍違反國籍法「禁止雙重國籍」被法辦，註銷市議員及立委當選資格，但如果李慶安是中國籍，反而在國民黨修法獲得解套，國民黨修法明顯雙標！

黃帝穎律師也說，更荒謬的是，美國未曾主張併吞台灣，但中國整天喊台灣是他的領土，然後共機共艦無時無刻擾台，結果台灣公職禁止雙重國籍的美國籍李慶安，卻要修法對中國籍開後門、享特權，簡直世界笑話！

更多三立新聞網報導

徐春鶯罪責最重的不是反滲透法！律師曝「真正重罪」：可判十年徒刑

律師：黃國昌臺雅案有三大異常，讓立委涉貪案更顯可疑

律師：爆料若屬實，黃國昌不只是徐永明翻版，更接近廖國棟

沈伯洋赴荷蘭！律師笑喊「國際三大咖打臉中國」：根本無效

