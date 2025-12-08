荒謬！因百元匯款遭凍結 生技公司差點倒閉

▲議員林祈烽揭露，民眾憑53張各匯入100元的匯款單，警方火速就將這53個帳戶凍結，公司信用面臨全面崩盤。(圖／柳榮俊攝2025.12.8)

[NOWnews今日新聞] 台中市議會今（8）日定期會，市議員林祈烽爆出荒謬個案，一名民眾持53張單筆100元的匯款單，到派出所報案稱遭詐騙，警方未深入查證即將53個帳戶全數凍結，甚至連一家正常營運的生技公司也遭牽連。

林祈烽指出，該公司被列為警示帳戶後，客戶貨款無法入帳、員工薪水匯不出去，外匯與支票差點跳票，企業信用岌岌可危。他痛批，「我支持警方打詐，但凍結帳戶前應與金融機構做好橫向聯繫，多方確認。不能讓一家合法企業因區區100元差點倒閉！台中市警示帳戶的標準到底出了什麼問題？」

林祈烽說，台中市詐騙案件量全國第二，今年1至11月受理23,244件，財損達113億609.2萬元，平均每天損失340萬元；僅12月1日至6日短短6天，就新增389件、損失1億5,239.4萬元。在案件暴增下，警方1至10月查獲507個詐騙集團、逮捕4,285名嫌犯，查扣不法所得10億2,384.9萬元，並成功攔阻14億6,222.1萬元遭騙，他肯定警方辛勞，但強調「更要精準，不能讓無辜者受害」。

林祈烽表示，該生技公司在接獲銀行通知後，立即到分局說明，卻被回覆「案件太多，可能要等半年才能解管」，讓公司上下游廠商陷入恐慌，只能緊急尋求議員協助。

林祈烽也當場詢問警察局長吳敬田，53個帳戶目前有多少仍遭凍結？多少已解列？今年列管的警示帳戶總量是多少？實際涉及詐騙的比例又有多少？有多少民眾或企業是無辜？平均解列時間為何？他強調，警方不能只求「凍得快」，卻造成企業或民眾重大損害。

林祈烽要求市長盧秀燕與警察局全面檢討凍結標準與作業程序，加強與金融機構的橫向聯繫與必要審查，避免「小額匯款就列警示帳戶」的荒謬事件重演。他也在審查明年度打詐預算時要求警察局強化宣導、落實獎勵機制，並期許吳敬田繼環保局長吳盛忠之後，成為「全國打詐狀元」。

對此，吳敬田回應「沒問題」，並承諾持續強化內外部詐騙防制宣導措施。

