荒謬一幕！旅客北捷站內偷電煮麵 北捷祭百萬罰鍰

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捷運站就是你家？北捷新埔站竟有1名男子自備材料，到站內擅自使用插座煮麵，保全人員獲報連忙到場拔插頭，並勸導男子離開，北捷也表示，將依《大眾捷運法》處以最高100萬元以下罰鍰。

北捷新埔站9日晚間出現不速之客，1名男子擅自使用站內插座充電煮麵。（圖／翻攝自Threads@rui19980505）

目擊民眾將這起離譜事件分享在Threads，「究竟是快煮鍋煮熟泡麵先？ 還是保全來驅趕的快呢」。從畫面可見，1名黑衣男子蹲在行動電源租借站旁，直接用旁邊牆上的插頭「偷電」使用熱水壺等器具，男子正要煮麵，不過保全人員已獲報前來現場。

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對此，北捷10日表示，事發於9日晚間8時許，新埔站1名旅客未經允許，擅自以車站插座使用電煮壺，經清潔人員發現後通報，保全人員到場拔除插頭，該名旅客經勸導後拿走設備離站。

北捷目前正追查旅客資料，將依《大眾捷運法》第50條之1第1項第2款「任意操控站、車設備」或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，可處一萬元以上一百萬元以下罰鍰」。

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