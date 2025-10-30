荒野保護協會30週年 台東辦「雙濕樂園」路跑

（中央社記者盧太城台東縣30日電）慶祝成立30週年，荒野保護協會將於11月1日於台東知本濕地及利嘉濕地舉辦「荒野30環保路跑－雙濕樂園」活動，邀民眾用雙腳深入台灣東海岸獨特濕地生態系。

社團法人中華民國荒野保護協會台東分會今天表示，活動活動名稱「雙濕樂園」源自對知本及利嘉2塊重要濕地的珍視。這兩片濕地是孕育豐富生態、吸引候鳥停歇的樂園；若失去守護，恐將成為令人惋惜的「雙失樂園」。

台東分會表示，這次路跑不以競速為目的，規劃5公里及10公里兩組路線，希望提升大眾對棲地守護的關注，路線將帶領跑者穿梭於野地灌叢、海岸林、稻田、魚塭甚至沙灘，在獨特的鑲嵌式地景中，感受強韌的自然生命力。

台東分會表示，活動全程力求減少一次性用品與塑膠使用。一大亮點是完賽獎牌，特別選用國產木材製作，取代傳統金屬電鍍，並刻上環頸雉、烏頭翁、台灣無尾葉鼻蝠、橙腹樹蛙等在地長期關注的四大物種，讓完賽的榮耀不僅看得見、摸得著，更能聞到獨特的天然香氣。

荒野保護協會台東分會長蘇俊榮表示，為增添活動的知性與趣味性，現場還設有實境解謎遊戲、在地環保團體導覽，以及邀請多名生態專家分享的「大樹講堂」，是適合親子共學及師生戶外教學的絕佳場域。

他表示，活動亦深耕在地連結，除募款邀請台東高中、知本國中等校百餘名師生免費參與外，主辦單位也將從每個報名者提撥部分報名費，捐贈予「財團法人孩子的書屋文教基金會」及「Katratripulr卡大地布部落」各50元，實踐共好精神。會場將設有在地特色美食市集，並提供跑者100元餐券兌換，滿足味蕾饗宴。（編輯：謝雅竹）1141030