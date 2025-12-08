荒野求生賽安全員約炮？ 「兩根火腿腸」騷擾女選手

網傳控訴遭到安全員騷擾的女選手（站立者）。（視頻截圖）

荒野求生賽近日在中國多地走紅，12月2日，貴州榕江版「荒野求生賽」正式開賽，不過開賽僅4天就傳出停賽消息，原因是網傳該賽事存在「安全員騷擾女選手」、「違規投餵選手」的相關舉報，有女選手控訴安全員對她毛手毛腳，還以「每天給我兩根火腿腸，保證我進決賽，否則就把我生的火踹熄了，讓我退賽」要脅，她拒絕後還差點被打。消息傳出後引來網友質疑「荒野求生賽成了大型約炮現場？」。目前警方已介入調查。

據縱覽新聞報導，12月7日，榕江縣政府辦工作人員證實，確實發出了停賽通知，是由於當地天氣溫度過低，出於對選手的安全考慮決定停止舉辦茅人河荒野求生活動。針對網上出現的「安全員騷擾女性選手」、「違規投餵」等網絡消息，確已接到一些投訴電話，目前正在調查核實中。

廣告 廣告

據網傳視頻，一名自稱女選手哭著向在場的疑似當地領導控訴稱，某夜，一位安全員坐在她旁邊說「我保妳進決賽，每天給妳帶兩個火腿腸」，她推開了對方，此時有其他安全員拿燈照了過來，她要對方保持距離，這名安全員卻說「放心，我的老表就是管這批山的，這批山都歸我管」，她仍堅持拒絕，後來卻遭涉事安全員惡意踹翻她生的火，她試圖生火花了3個小時，對方卻在那裡吹煙子，讓她的火根本生不起來。

她稱，騷擾的第二天，她月經來了索取衛生巾，但涉事安全員只拿一個衛生巾給她，說是他領導說只能給她一個，她說這明明是在整她，「我不記仇」，沒想到對方立刻變臉說「妳個不知好歹的東西，這樣說我」。

女選手並稱，被迫退賽後她要來找主辦方投訴前，對方還帶人一度衝進來還要打她和友人，讓她無法接受，希望當地領導給她一個公道。

除有安全員涉惡意熄滅火種，網傳還有和安全員「關係好」的選手獲得了特殊關照，如被額外投餵食物，有的甚至被允許私自下山吃飽喝足之後再返回繼續比賽等。

對此，12月7日晚，榕江縣文體廣電旅遊局發布通報指出，他們非常關注廣大網友反映企業在舉辦活動過程中存在不公平、安全和服務保障不到位、企業聘請的安全員有騷擾女性參賽人員等問題，正督促重慶雲深公司馬上退回參賽選手報名費用，並依法依規嚴肅追查相關責任。

不過詭異的是，據九派新聞，12月8日，榕江發布稱，榕江荒野求生賽1號選手因發布不實言論引發網路謠言，向廣大網友道歉。據網傳視頻，該名選手此前發布內容是「當地安全員騷擾女選手，投餵食物引誘女選手，還有發現在山頭打炮的，還威嚇我要把我退賽，榕江荒野當地安全員垃圾中的垃圾，給當地政府丟臉」。

這也引來網友質疑，當地官方之前稱確有安全員涉騷擾女選手，還有女選手控訴視頻，如今官方又找了一個選手出來「闢謠」，是羅生門、刻意誤導還是企圖轉移輿論焦點？要求官方和主辦方必須說清楚。

更多世界日報報導

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告