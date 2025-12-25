荔枝上榜! 10大食物含毒素 醫示警別吃「最推崇奇異果」

「請停止吃這些食物，因為它們不僅會讓你生病，若沒有處理好，會毒死你」美國網紅醫師麥可醫師（Doctor Mike）在YouTube頻道發出警告，呼籲民眾停止食用特定食物，強調這些食材若處理不當，不僅會讓人生病，甚至可能致命。他提醒，千萬不要因為沒有食用過，又不懂得如何去除毒素，就任意吃下肚。

美國網紅醫師麥可醫師（Doctor Mike）警告，特定食物若處理不當，不僅會讓人生病，甚至可能致命。 （示意圖／Pixabay）

麥可醫師列出的危險食物如下：

1.蘋果籽

含有扁桃苷（amygdalin），經腸道代謝後會生成氰化物。雖然少量無害，但一次吃下數百至上千顆種子就會有中毒風險。他認為，習慣性挑除籽對身體有益處。

2.河豚

內臟含有河豚毒素（tetrodotoxin），毒性為氰化物的1200倍，會導致神經麻痺與呼吸停止，必須經專業持證廚師處理。

3.大黃葉片

含高劑量草酸（oxalic acid），可能造成腎衰竭，雖然莖部安全可食，但葉不可食用。

4.接骨木果

若未成熟或未煮熟，其枝葉與種籽含苦味生物鹼，可產生氫氰酸，處理不當會造成噁心、嘔吐、嚴重腹瀉。

5.紅腰豆

含植物血球凝集素（PHA），未煮熟或加熱不足會引發急性腸胃症狀，麥可醫師叮嚀須煮滾至少10分鐘以上。

6.蓖麻子

含蓖麻毒素（ricin），雖然蓖麻油因經高溫萃取已去毒，但蓖麻子本體不可生食。

7.未成熟荔枝

含高濃度次甘氨酸（hypoglycin），可造成低血糖性腦病變，空腹食用風險更高，曾造成印度兒童群聚病例。

8.肉豆蔻

含肉豆蔻醚（myristicin），高劑量具迷幻與細胞毒性，攝取兩至三茶匙即可引發幻覺、心律不整與全身不適。

未成熟荔枝 含高濃度次甘氨酸（hypoglycin），可造成低血糖性腦病變 。（圖／取自freepik）

9.馬鈴薯

皮發青或發芽時含龍葵鹼（solanine），可造成噁心、腹瀉、神經症狀甚至致命，發青、發芽處應完全去除。

10.原始生腰果

真正的生腰果含漆酚（urushiol，同毒葛成分），不過市售所謂「生腰果」其實都經過加熱脫毒，原始生腰果不可直接食用。不過，麥克卻很推崇奇異果，且鼓勵吃奇異果時帶果皮一起吃下去，因為皮富含纖維、葉酸與維生素C、E。可提升纖維量約50%。除了腎結石體質者，需留意草酸含量。

