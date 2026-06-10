荔枝青農回饋社會 頂級玉荷包做公益

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高雄旗山 由科技業 轉為返鄉務農的許先生，專門種植玉荷包，也發起共甜計畫，把這抹頂級香甜，化為助人的力量，高雄旗山青農「許倫肇」，過去做從事科技業，回鄉20年接棒種荔枝，挑戰連連，現在玉荷包外銷6個國家，他發起「共甜計畫」，自掏腰包、也邀大家以成本價認購玉荷包，果園便將頂級的鮮甜果物統籌配送，全數捐贈給南部的育幼院、弱勢家庭與社福單位，讓缺乏資源的小朋友與家人，也能在初夏品嚐到台灣土地的香甜。

圓滾滾紅通通收一波！但玉荷包不噴藥，真是傷荷包，氣候暖化，讓蟲蟲成長加快1倍。

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青農 許倫肇：「這夜間點燈是因為，也一樣跟氣候變遷有關，荔枝細蛾 台灣困擾了20幾年，都一直解決不了，我們開了燈之後，牠就跟吸血鬼一樣不會動，牠就會一直停在樹裡面，牠就不會飛出來找女朋友，我們就斷了牠的世代。」

父子檔聯手，新世代善用科技，友善大地。

果農 許樹河：「念阿彌陀佛的聖號給它聽，比較平安 順利，今年收穫很大 又很好吃。」

大豐收，準備送往日韓、紐澳、新加坡、香港；轉型升級步步高升，搶新鮮外銷，幾乎秒殺，青農卻有大膽的想法。

青農 許倫肇：「玉荷包 賣到世界各地去，可是我發現台灣有一群小朋友，高單價的食物，可能捨不得花這個錢，送到我們這附近的育幼院，很多是高危的家庭，可能把零用錢，買在書本 作業 文具上面，小朋友確實看到玉荷包，是非常開心 因為根本不知道，原來這荔枝那麼好吃 那麼甜。」

果農 許樹河：「友善大地 盡量要回饋啦，自然就有慈悲的心。」

祖傳三代80年的荔枝園，青農接棒20年了，頂級果實也要留給台灣囡仔。

青農 許倫肇：「回來之後 我發現到，賺錢不是最重要的，希望接下來的20年，可以繼續做"共甜計畫"，分享玉荷包的甜蜜，讓台灣的小朋友快樂地長大。」

捐助愛心玉荷包運送零距離，分享台灣限定的甜蜜蜜。

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