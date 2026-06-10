荖濃溪水暴漲！六龜大津橋沙洲2民眾受困 高屏消防聯手救援中
高雄山區連日暴雨，六龜區累積雨量已突破驚人的540毫米，導致荖濃溪水急速暴漲、水流湍急。今（10）日下午2時50分許，警消接獲報案，稱六龜區大津橋附近沙洲有2名民眾因不及撤離，受困於滾滾洪流中，情況十分危急，目前高屏警消已出動18車39人合力救援中。
由於事發地點位於高雄六龜與屏東高樹交界，高雄市消防局接獲通報後不敢大意，立即啟動跨縣市聯合救援機制，火速調派13輛消防車、27名搜救人員趕往現場整備調度；鄰近的屏東縣消防局亦展現高效聯防，同步出動5輛車、12名精銳隊員馳援，高屏兩地共計動員18車39人展開聯合搶救。
目前現場溪水依據雨勢仍有持續看漲趨勢，警消搜救小隊已在岸邊部署救生艇及相關渡河裝備，正全力克服險惡水流、與時間賽跑，務求在最短時間內將受困民眾安全救出。
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