荖葉政策跟不上又違反地方文化 主管單位「待檢舉再辦理」

台東馬光中醫診所王仁甫中醫師說，荖葉未被詳載於中醫藥典，或有療效但仍需以中醫方式驗證。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東專題報導〕原住民祭典少不了檳榔與荖葉當作祭品，原住民立委陳瑩說，荖葉跟馬告、月桃葉一樣，都是族人吃了數世紀的東西，也都是在長期爭取下才平反，食藥署的腳步實在太慢。

台東馬光中醫診所王仁甫中醫師說，荖葉性溫、辛辣，可能作用於胃經、肺經，猜測對消化系統或呼吸系統有益，至於傳統中多以嚼食，因此認為其成份非脂溶性，甚至「丟進鍋內煮就可以」，和肉類燉煮可能不錯、猜測有益消化。

就原住民來說，檳榔、荖葉即是傳統用物，有族人表示「就算吃檳榔不健康，連荖葉也中槍實在不合理」。因此，荖葉在台灣多年為主管機關冷落，但它卻在不少東南亞國家被加入個人清潔、衛生用品中，在國外也以乾燥粉末合法販售許久。

原住民立委陳瑩說，這一切都是國家規定造成，現在吃的月桃葉、馬告，以前還不被列為食品，意思是作為食物販賣甚至是違法。陳瑩所言已有近例，2023年屏東陳姓廚師即販售「荖葉香腸」，被人檢舉違反食品安全衛生管理法，遭罰6萬元，民進黨立委陳培瑜、伍麗華積極關切此案，去年食藥署也回應研議修正「非傳統性食品原料申請作業指引」，減少對傳統食材的限制。

難道只有屏東人以荖葉入餐？台東縣衛生局低調表示，其實在台東也「略有耳聞」，但重點是，台東不少人習慣以荖葉入菜、近年更多，「因眾人見怪不怪才沒有人檢舉」，至於未來中央單位將如何對待荖葉、地方如何配合，衛生局表示，屆時再依中央規行辦理。

陳瑩說，族人食用這些「不被承認的食材」數百上千年，有些族人不知道自己違反食安法第15條的規定，如月桃、馬告，荖葉等等，也因此一直有再督促原民會、食藥署及農業部，應該依族群的食用歷史經驗，了解及調查各族群常用的食材，研議將其納入食品原料。

但依食藥署現行規定，要作為食品原料，食用歷史需有食用時間達25年以上，不然就要進行安全性評估，陳瑩強調，連這些食物的安全性評估研究都需要花好幾百萬，一般部落根本做不到，直到後來月桃跟馬告終於成為合法食材，但是荖葉還是無法成為食品原料，「想不到張教授(張育銓)扭轉荖葉形象，族人得知荖葉通過都很開心，但提醒大家食藥署目前允許荖葉限乾燥後使用」。

