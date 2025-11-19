荷中安世半導體爭奪戰平息 德國：往正確方向發展

在荷蘭政府宣布暫停介入中國晶片製造商安世半導體(Nexperia)後，德國今天(19日)表示，這是一個「非常好的跡象」。 安世半導體製造汽車製造業所需的關鍵晶片。在此前，荷蘭以國安為由宣布接管這家中資晶片商，引發兩國緊張。

德國經濟部一位發言人在柏林對記者表示：「我認為局勢正在緩和，一切都在朝著正確的方向發展。」

荷蘭政府今天稍早表示，因近期與中方展開的磋商「具建設性」，決定暫停介入安世半導體(Nexperia)。先前荷蘭與中國針對安世半導體控制權的爭奪戰，已使汽車製造業所需的關鍵晶片出現短缺。

中國商務部表示，歡迎荷蘭放棄接管安世半導體的決定，以及期盼荷方持續展現合作的意願。(編輯：楊翎)