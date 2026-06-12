荷你相約盛夏雙溪 戀戀荷花節日夜登場

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雙溪區上林荷花園粉色荷花綻放姿態、粉嫩動人(雙溪區公所提供資料照片)。(圖:新北市景觀處提供)

▲雙溪區上林荷花園粉色荷花綻放姿態、粉嫩動人(雙溪區公所提供資料照片)。(圖:新北市景觀處提供)

新北市景觀處十二日表示，炎炎夏日，何不來雙溪賞荷？由新北市雙溪區公所主辦的「二００六戀戀雙溪荷花節」，將於六月十三日登場。雙溪區以友善耕作方式種植超過七公頃的荷花，並串聯六十公頃的友善農地，推廣食農教育，是新北市最大的友善田園區。預計六月下旬進入最佳賞花期，歡迎全國民眾親近自然。

上林荷花園由廢耕地重整，採用天然有機方式種植，除了粉色荷花，還有白色荷花、香水蓮及霸王蓮。夜晚的蓮花池將點亮球燈，七時至九時開放夜間賞荷，展現迷人風情，讓遊客在夏夜中感受荷花的詩意。

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雙溪區公所表示，在荷花節開幕當天，現場將推出在地有機農產品展售市集，並邀請實力派表演團體輪番演出，活動內容相當豐富。為了維持周邊交通順暢，主辦單位在開幕當日規劃了免費接駁巴士，往返於雙溪車站與荷花園之間，自上午八時起至下午五時止，每十五分鐘即有一班車，便利民眾搭乘。各項活動詳情可至臉書搜尋「雙溪區公所」粉絲專頁查詢。

雙溪作為新北山城一處靜謐角落，至今仍保留著未被過度開發的純樸風貌。景觀處建議，民眾賞完荷花後，不妨延伸腳步走訪雙溪老街，在承載淡蘭古道繁華記憶的街巷中，尋訪百年打鐵舖與東和戲院遺址，見證昔日產業的興衰，並品嚐老店相傳的古早味。

喜愛秘境探索的朋友，更別錯過近年備受矚目的「三貂嶺生態友善隧道」。該隧道是由荒廢三十多年的舊宜蘭線鐵道改建而成，為全台第一條鋼筋自行車道，兼供步行通行，隧道內環境神秘涼爽，頂端更有蝙蝠棲息，完美融合歷史、自然與設計美學，多次榮獲國際設計大獎肯定。若想將視野拉高，位於台一０二線公路上、雙溪與九份交界處的「不厭亭」，晴天時可遠眺雙溪全鄉風景與湛藍海水，是深受攝影愛好者喜愛的絕佳取景點。

新北市景觀處長林俊德強調，誠摯邀請大台北地區民眾趁著盛夏，安排一趟雙溪鐵道與鐵馬低碳之旅，感受山城最純粹的夏日風情。同時也提醒市民朋友，近日高溫炎熱，出遊時切記做好防曬、防蚊措施，並隨時補充水分。若想即時瞭解新北市各地的最新花況，歡迎追蹤臉書「賞花快報」粉絲專頁，即可一手掌握最新賞花資訊。