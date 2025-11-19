荷包不失血！明年「健保費」確定不漲 健保會今輕鬆討論過關 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

健保費明年確不漲！衛生福利部全民健康保險會今（19）日正式就明年度的健保一般保費費率案進行討論，由於健保署最新精算結果顯示，健保的安全準備金仍足因應二個月給付支出，超過法定要求的一個月，因此，明年民眾的健保費將維持現行5.17%費率不動，不會漲價了。

依現行《全民健康保險法》規定，健保的安全準備金依法必須達到一個月以上，若不足一個月水位，基於健保收支連動，就必須調漲健保費來因應。

衛福部日前已通過2026年的健保總額方案，採取最高推估，總額一口氣增加新台幣531億元，達到9883.35億元，接近兆元規模，外界一度擔心會不會導致民眾每個月要繳的健保費也跟著調漲。

健保會執行秘書周淑婉表示，健保會今正式討論明年度的一般保費費率，依照目前健保署提出的精算資料結果，推估明年光就健保收入而言，尚不包括政府撥補的公務預算，安全準備金就可以達到二個月，足以因應二個月的保險給付支出，因此敲定維持現行5.17%的一般保費費率不動。

周淑婉說，也由於健保的安全準備金還有餘裕，會議中健保會委員們就沒有特別討論太多，很快就定案。

至於衛福部長石崇良日前拋出因為健保財務吃緊，擬改革「補充保費」收取方式，拿多達480萬的存股族、定存族以及房東們開刀，引發輿論反彈，政策緊急喊卡。周淑婉強調，衛福部已經出面解釋過，一切改革方案都還在研議當中，健保會今天也沒有特別著墨這一塊。

照片來源：CNEWS資料照

