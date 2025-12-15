荷包又失血！記憶體缺 蘋果、安卓手機恐漲價降規

蘋果、安卓手機恐漲價。（示意圖／Pexels）





記憶體漲價狂潮，也要燒到手機了嗎？因為DRAM記憶體缺貨，價格一年漲超過一倍，讓和韓國記憶體廠合約要到期的蘋果，iPhone可能會漲價。而安卓系列手機不只調漲，恐怕還會降規，但規格一降，手機在使用上就會容易卡頓，甚至頁面閃退。

經典三眼怪大鏡頭，一支iPhone相當於一個月薪水，但果粉荷包還要大失血。據傳蘋果與記憶體供應商、三星和海力士的DRAM長單要到期，記憶體缺貨又飆漲，之後手機恐怕要漲價，甚至連安卓手機還要降規賣。

以目前市面上的高階手機，通常配置的就是12GB的記憶體，但接下來如果漲價，12GB用不了又降規，那首當其衝影響的就是喜歡用手機打遊戲的玩家，玩起來可能就會卡卡的。

除了打遊戲變卡卡，連加載速度也很慢，一般低階手機配置4GB記憶體，中階版則是6至8GB。實際比一比記憶體規格，地圖顯示定位要等開啟APP，低階手機容易閃退，頁面切換不太順暢。以為手機變慢是網路問題，但其實都是記憶體規格影響。

電信行業者小霖哥：「它要嘛就是調整價格啊，或者是把你的週邊的配件的部分，把你換一些比較，不要說不好，可能就是降低一點點的成本，讓它們的價格可以符合大眾，讓大眾可以買單，用這種方式來去做推銷它們手機。」

不只蘋果，三星也將面臨漲價危機，DRAM單價今年已經漲了超過一倍，就算自產記憶體給自家手機，但也從穩定一年期供貨改成每季重新談，更預計明年2月發表的S26系列可能調漲。SK海力士內部報告更顯示，這波DRAM供不應求熱度，直到2028年前都難解，手機業者也預估，以3萬塊機型來說，有機會漲超過一成。

宏碁董事長陳俊聖：「（記憶體缺）商用比較困擾，消費端的它就是比較動態的，沒有辦法出貨，到現在還沒看到。明年不知道，因為我們現在在做的，基本上是第一季的生意。」

記憶體一路喊漲，手機不是變貴就是規格縮水，未來換手機，恐怕得先準備好更厚的荷包。

