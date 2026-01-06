荷包又扁了！ 路易莎今起漲價 5家飯店Buffet也變貴

連鎖咖啡品牌「路易莎」宣布，為因應各項營運成本攀升，自今（6）日起調整部分產品售價。（圖／東森新聞）





通膨壓力持續升溫，民眾外食負擔再度加重。連鎖咖啡品牌「路易莎」宣布，為因應各項營運成本攀升，自今（6）日起調整部分產品售價；與此同時，國內五大知名吃到飽餐廳也相繼公告調漲餐費，單次漲幅最高達280元，消費者想要滿足口腹之慾，恐怕得多掏點錢。



針對此次調價，路易莎說明，由於原料、工資以及水電等營運成本持續上揚，不得不進行價格調整。自今日起，店內約90項輕食與飲品調漲5元，部分甜磚壓及三明治則微幅調整1至4元。不過，業者也強調，為顧及消費者感受，原本售價較高的莊園美式、莊園拿鐵，以及手沖咖啡、濃縮咖啡等品項，此次均維持原價，不予調漲。

不僅晨間咖啡變貴，民眾聚餐首選的飯店自助餐也掀起漲價潮。繼饗賓集團日前宣布調整價格後，多家五星級飯店自助餐也陸續跟進。其中，台北晶華酒店栢麗廳平日午餐從1580元調漲至1680元，下午茶時段調升至1180元，週一至週四晚餐則來到1780元。



台北君悅酒店凱菲屋同樣進行價格調整，平日午餐漲至1780元，假日午餐更突破兩千元大關，來到2080元。台北老爺酒店Le Café咖啡廳方面，除了平日下午茶維持原價外，其餘餐期價格皆上漲100至200元不等。面對萬物皆漲的時代，民眾的生活成本無疑將面臨更大挑戰。

