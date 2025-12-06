荷包又要失血啦！記憶體成本飆升「每台筆電恐貴6千元」 2大PC品牌率先喊漲

隨著AI市場需求持續升溫，記憶體供應商正將焦點放在高頻寬記憶體（HBM）上，使得一般電腦記憶體（DDR）與SSD的供應受到擠壓，目前這類產品不僅供貨量減少，單價也大幅上漲，導致筆電與桌機製造商從10月起面臨成本壓力。據了解，國際PC大廠戴爾與聯想已正式通知企業客戶，為反映成本上升，將調整產品售價，預計2026年推出的新機價格將上漲，漲幅可能高達20%。

戴爾營運長克拉克（Jeff Clarke）在近期分析師會議上表示，公司從未遇過成本在如此短時間內急速上升的情況。他指出，戴爾將透過產品組合與規格調整來減輕影響，但最終仍可能反映在終端售價上。他也強調，不排除對部分產品調整售價，或採取其他應對措施。

根據《科技新報》引述業界消息，戴爾最快可能在12月中旬啟動漲價，幅度至少15%至20%。以一台原價3萬元台幣的筆電為例，消費者未來可能需要多付4500至6000元，漲幅相當明顯。

除了戴爾外，近期業界也流出聯想的通知，明確指出現行報價將在2026年1月1日到期。聯想表示，造成成本結構改變的主因有兩點，一是記憶體供應短缺，導致成本大幅上升；二是企業加快導入人工智慧應用，高效能記憶體需求增加，進一步推升市場價格。

聯想計畫自2026年起，依市場情況調整產品售價。雖然尚未公開具體漲幅，但已提醒客戶「盡早下單」，以確保能以現行價格採購，避免調價後增加額外成本。

