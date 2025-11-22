荷包又要瘦了！蝦皮將推全站免運 盤點年末搶便宜購物

年末電商戰全面開打，免運、票券、點數拚優惠。（示意圖／Pixabay）





台灣電商年底大戰開打！蝦皮購物今（20日）宣布將試行「全站大免運」，預計2026年起天天不限次免運，momo端出3千多款餐券3折起，PChome 24h購物狂撒折價券，樂天市場則用點數與刷卡回饋搶客，電商平台紛紛加碼，搶攻年末與黑五商機。

蝦皮：12月試行全站大免運 2026年起天天免運不限次

蝦皮購物宣布，將在今年12月6日、13日兩天試行「全站大免運」，全站免領券、不限店家，店到店取貨滿199元、宅配滿490元即可免運；預計自2026年1月起全面實施，天天全站免運、不限店家、不限次數。

蝦皮表示，今年是平台在台營運第10年，一直持續投入物流、系統及行銷資源。這次把「免運」常態化，看準的是多數消費者對運費高度敏感，希望藉由降低運費門檻，縮短猶豫時間、提高轉單率，同時帶動賣家營業額成長。

蝦皮內部統計顯示，約7成消費者會把運費列為購物決策關鍵；參與免運方案的賣家，成交訂單量平均可成長近4成，顯示「免運」已從加值優惠，變成消費者心中基本配備。

2026年起，蝦皮全站賣家也將適用「免運及進階賣家專案」，可使用銷售教練、賣場遊戲、樣品促銷模組等行銷工具，協助提升曝光與成交率；專案費率也將由7%調降至6%，盼在拉高流量的同時，減輕賣家負擔。

momo：3500款餐券最低3折起 搭配倒數月曆、momo幣回饋

看準年末尾牙、聖誕聚餐與跨年聚會需求，momo購物網將在12月推出「餐旅大放送」，集結310個品牌、超過3500款餐券，最低3折起。「票券」近一個月搜尋量突破10萬次，「美食票券」銷量月增130%，顯示餐券需求爆發。

加碼活動方面，單筆購買票券滿512元可抽TRAVEL BLUE頸枕禮盒，滿1212元再抽DJI Neo暢飛空拍機。

此外，momo也主打美妝與玩具「倒數月曆」，美妝共7大品牌10款產品，強調提高明星正貨比例；玩具月曆有11款上架，包括LEGO哈利波特、星際大戰、冰雪奇緣等熱門系列。

11月25日起選購美妝保養單筆滿4000元送400元momo幣；12月15日至21日單筆購滿1212元再送120元momo幣。

PChome 24h：黑五狂熱週 滿額折240、玩APP賺P幣

PChome 24h購物則啟動「24力會員日X黑五狂熱週」，即日起至11月23日，每天午夜開搶「滿2000元折240元」折價券；11月24日會員日當天，上午11點24分至晚間7點24分，推出「指定品項滿1000元折240元」優惠券。

透過APP下單也有額外回饋。單筆訂單滿1124元登記送100 P幣，簽到玩遊戲再加贈240 P幣，主打「邊逛邊玩邊集點」的黑五購物體驗。

樂天市場：4大選品主題 點數最高10％再疊信用卡回饋

樂天市場則鎖定不同族群需求，規劃「懂生活、愛美食、精算買、運動咖」4大購物選品，從家電、零食到保健品一次網羅。推薦商品包括Panasonic溫感美顏器EH-SP86，以及日本直送的桂新堂蝦仙貝、神戶風月堂法蘭酥、資生堂PARLOUR花椿餅乾等人氣點心。

使用樂天市場APP下單，天天皆可享有4%樂天點數回饋，指定品牌商品回饋率最高可達10%；若再綁定指定信用卡，還可額外獲得10%刷卡金，鎖定習慣用點數「精算消費」的族群。

