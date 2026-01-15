荷包友善！旅日必去平價連鎖店 銅板價挑戰最高CP值

出國旅遊也能找到對荷包友善的店家。（示意圖／unsplash）





出國旅遊也能找到對荷包友善的店家，日本一間中華料理連鎖餐廳，滿滿一大碗經典醬油拉麵，只要「一枚硬幣」500日圓，相當於台幣1百元就能吃到。

餐廳常客：「因為好吃又便宜」、「而且價格便宜份量又多，真的很好吃」究竟是什麼樣的人間美味讓他們讚不絕口，在東京與埼玉縣一帶，擁有約30家分店的中華料理店，是當地人的祕密廚房，而去日本的旅客想省省荷包，來這裡絕對不會錯。

ANN記者vs.店家：「經典醬油拉麵請問多少錢呢，（售價是500日圓。）」

在物價持續上漲的時代，這樣的份量滿滿的一大碗，竟然只要500日圓，相當於100新台幣就能享受，簡直是挑戰價格極限的佛心料理。

連鎖中華料理店公關負責人宮下雄一vs.ANN記者：「湯頭使用豬骨、雞骨與大量蔬菜，熬煮約7個小時，湯、醬汁、叉燒、麵條全部都在自家工廠製作。」

無論是口味還是份量都能全面療癒，旅人的身心靈，價格實在又相當有良心的人氣連鎖餐廳，到日本旅遊不妨去試試。

