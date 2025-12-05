荷包哭哭！泰國際線機場稅「大漲53%」破千元 預計明年初上路

泰媒披露，泰國民航委員會已核准大幅調漲國際線旅客服務費（俗稱「機場稅」），調幅高達53%，未來自泰國出境的國際旅客，機場稅將從現行的730泰銖，調高至1120泰銖，預計最快明年初開始實施。

泰國明年將大幅調高機場稅。（示意圖／Pixabay）

《曼谷郵報》報導，主持會議的泰國交通部長拉差吉帕卡恩（Phiphat Ratchakitprakarn） 表示，委員會3日審議後通過泰國機場公司（AOT）的申請。他指出，「我們已同意AOT上調國際線旅客服務費的提案。」

報導指出，機場稅將從現行的730泰銖（約714台幣），調高至1120泰銖（約1096台幣），新費用將直接包含在機票價格中，旅客購票時即會反映。至於國內航線的旅客服務費則維持130泰銖（約127台幣）不變。

報導表示，AOT旗下共管理6座大型機場，包括素萬那普、廊曼、布吉、清邁、合艾與清萊。依程序要求，AOT 接下來須彙整意見並向交通部呈報細節，獲准後需提前4個月公告新費率。根據估算，調整機場稅後，按每年約3500萬名國際旅客計算，年度收入可增加約1百億泰銖（約97億台幣）。

