荷包失守！近期最值得關注的「4大時尚卡通聯名」，品牌夢幻對決款款都想要





當時尚遇上卡通角色，那股反差萌的力量無人能敵！近期就有許多品牌將兒時偶像變身為最時髦的行頭，無論是低調隱藏在細節處的驚喜，還是大膽霸氣的滿版印花，每一件單品讓人好想入手！在閱讀本文之前，請先做好心理準備，因為每一款都有可能讓你的荷包瞬間失守！

JINS X 吉伊卡哇

圖片來源：JINS

凡購買JINS 吉伊卡哇系列眼鏡即附贈眼鏡盒、角色鏡布。圖片來源：JINS

迎接2026年，JINS與「吉伊卡哇 (ちいかわ)」攜手推出全新「JINS 吉伊卡哇系列眼鏡」，以吉伊卡哇、小八貓和兔兔為主角，推出角色金屬框型和兩用的Switch系列，不僅在鏡框、鏡腳處都融入角色的造型和關鍵元素，連周邊的眼鏡盒、眼鏡布給你滿滿的吉伊卡哇！

金屬框系列，NT$2,980圖片來源：JINS

Switch系列，NT$3,980圖片來源：JINS

吉伊卡哇系列金屬框(金)，鏡腳為吉伊卡哇雷射雕刻，Switch款桃紅色前片可襯托紅潤氣色。

金屬框系列，NT$2,980圖片來源：JINS

Switch系列，NT$3,980圖片來源：JINS

小八貓金屬框系列框推出銀色和咖啡兩色，鏡腳為小八貓雷射雕刻；小八貓與海獺 Switch系列鏡片前片印有小八貓造型雷射雕刻。

圖片來源：JINS

圖片來源：JINS

兔兔金屬框系列，以金色襯托，兔兔與栗子饅頭 Switch系列鏡腳兩側分別印有兔兔與栗子饅頭角色雷射雕刻。

SEIKO X 頑皮豹

圖片來源：SEIKO

5 Sports SRPM07，NT$14,000圖片來源：SEIKO

頑皮豹的主題曲一想起讓所有人都勾起了童年回憶，這個充滿好奇心、調皮搗蛋且魅力十足這次躍升一變成為SEIKO 腕錶的主角！以Seiko 5 Sports SKX系列為基礎，從面盤、錶圈和秒針都以頑皮豹的標誌性顏色點綴其中。而且面盤上還飾有標誌性的腳印圖案，腕錶還附有一條可替換的尼龍錶帶，上面印有頑皮豹的腳印圖案，可愛感滿滿！

5 Sports SRPM07，NT$14,000圖片來源：SEIKO

錶背還刻有動畫中最令人難忘的場景之一：粉紅豹躲藏在粉紅色牆壁前，錶背邊緣刻有「Limited Edition」(限量版)字樣及序號，彰顯這款腕錶的獨特性。

LeSportsac x Snoopy

圖片來源：LeSportsac

圖片來源：LeSportsac

LeSportsac 今年冬天攜手Snoopy推出超可愛聯名！共推出Peanuts Happy Pals 快樂夥伴和 Peanuts Playtime 童趣時光兩款全新印花，前者以牛仔質感底色搭配活潑互動畫面，後者則是透過鮮明色調結合 Snoopy 經典動作，讓所有人都能一起感受冬日的溫暖與歡樂！

Snoopy Doghouse Bag 造型斜背包 - Peanuts 史努比甜蜜之家，NT$5,000圖片來源：LeSportsac

E/W Mobile Crossbody 橫式手機斜背包 - Peanuts 糊塗塔克，NT$4,000圖片來源：LeSportsac

Wristlet Pouch Set 手提袋組合 - PEANUTS 史努比與夥伴，NT$2,950圖片來源：LeSportsac

Micro Weekender Charm 迷你旅行袋掛飾 - Peanuts 史努比與夥伴，NT$2,200圖片來源：LeSportsac

XRAGE x《JoJo的奇妙冒險：不滅鑽石》

《JOJO的奇妙冒險不滅鑽石》x XRAGE強勢降臨街頭！雙方攜手推出聯名服飾系列，將杜王町的獨特氛圍與角色替身攻擊化為設計靈感，從東方仗助的閃亮不滅氣場，到吉良吉影的危在旦夕，都以細節注入單品之中。

廣瀨康一 針織緹花毛衣，NT$2,280圖片來源：XRAGE

噴上裕也領結黑襯衫，NT$2,280圖片來源：XRAGE

葡萄丘高中 學生包包，NT$1,880圖片來源：XRAGE

川尻早人 後背書包，NT$1,880圖片來源：XRAGE

殺手皇后 套裝 (手套、戒指 、頸鏈)，NT$1,880圖片來源：XRAGE

吉良吉影 聖傑曼三明治 提袋套組，NT$1,680圖片來源：XRAGE

