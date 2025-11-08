荷包恐怕大失血 毛豬價格直逼歷史新高

由於擔心毛豬大量進入市場會影響價格，農業部持續管控毛豬拍賣數量，但冷凍廠、肉攤需求高，8日規格豬均價每公斤達111.92元、直逼歷史新高。（杜宜諳攝）

我國日前發現首起非洲豬瘟個案，農業部隨即宣布禁運禁宰15天，預計塞豬上看39萬頭，由於擔心毛豬大量進入市場會影響價格，農業部持續管控毛豬拍賣數量，但冷凍廠、肉攤需求高，8日規格豬均價每公斤達111.92元、直逼歷史新高。

據統計指出，平時周六供應量約1萬3000、1萬4000餘頭，8日則增供至2萬1404頭，但買氣更旺，且冷凍廠也進場買了不少，導致價格更較昨天高出不少、達每公斤111.92元，而供應雙北市豬肉需求的新北肉品市場均價更達每公斤114.79 元。

部分外界傳出農業部補助冷凍場購買豬隻，導致價格維持高檔，農業部畜牧司副司長周志勲強調，目前完全沒有補助，價格高的原因仍是因為禁宰15天，冷凍廠及業者需求較高所致，但周五及周六供應量與平時不同、價格較無參考性，仍會持續觀察未來趨勢。

農業部畜牧司長李宜謙說，價格較高原因仍是零售市場需求暢旺所致，尤其明天是週日，肉品市場沒有交易，承銷人及傳統肉攤增加購買以備貨，8日到貨交易量已達2萬1400頭，已較平時增供許多，預估下周起的需求狀況將逐漸趨緩，仍會每週檢討逐步增加供應數量，但不會短時間內釋出太多豬隻，避免需求趨緩以後價格波動太大。

