荷包滿滿迎新年！台彩推5款刮刮樂「中獎率出爐」 總獎金超過128億

農曆春節即將到來，台灣彩券公司今（6）日特別推出115年度首波5款刮刮樂新品，包含「1200萬大吉利」、「五路財神」、「海底大尋寶」、「大三元」以及「馬年行大運」，總獎項超過1964萬個，總獎金逾128億元，邀請民眾把握時機刮出千萬大獎，用滿滿的荷包迎接新年！

台彩公司說明，只在新年限定發行的「1200萬大吉利」，每張售價新台幣1000元，為面額1000元刮刮樂中頭獎金額最高的遊戲，頭獎1200萬元高達8個，二獎100萬元多達200個，頭獎及二獎獎項個數皆破紀錄為歷年最多，總中獎率70%

另外，「五路財神」每張售價500元，頭獎500萬元共有8個，總中獎率40.72%；熱門益智延長型遊戲「海底大尋寶」每張售價300元，1000元（含）以上的獎項超過77萬個，頭獎300萬元共有5個，總中獎率36%；「大三元」每張售價200元，頭獎200萬元共有7個，總中獎率34%；生肖主題「馬年行大運」每張售價100元，總中獎率50.1%，平均每兩張就有一張中獎，最高獎金5萬元多達150個。

